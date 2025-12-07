Антирекорд з довіри: Мерц зіткнувся з падінням рейтингів та загрозою від АдН, - Bloomberg
Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца встановив антирекорд з довіри німців та схвалення його роботи. Це поганий знак, оскільки на тлі таких показників значно активізувалися проросійські партії, в тому числі "Альтернатива для Німеччини".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.
Видання зазначає, що згідно з опитуванням RTL/n-tv, зараз тільки 16% німців хочуть бачити Мерца кандидатом на наступних федеральних виборах. А двопартійна правляча коаліція ХДС/ХСС та СДПН паралізована суперництвом та численними внутрішніми конфліктами.
Мерц, ставши канцлером, обіцяв відродити економіку Німеччини, відбудувати інфраструктуру, зупинити масову міграцію, посилити Бундесвер та збільшити політичну значущість країни. Зараз жодна з цих обіцянок не виконана, а на тлі провалів уряду канцлера активізувалися проросійські сили - наприклад, сумно відома "Альтернатива для Німеччини".
"У його фракції є люди, які ставлять під сумнів усі розмови канцлера та запитують себе: де результати?... Але перспективи похмурі", - сказав один з експертів виданню.
Проблеми з економікою
Тим часом уряд Мерца минулого тижня знизив прогноз економічного зростання Німеччини до рівня менше ніж 1%. Це підкреслює той масштаб викликів, з яким стикається бажання канцлера відновити економіку Німеччини, оскільки через довгострокові проблеми та геополітичні загрози - зокрема, з боку США - економічна модель країни піддалася серйозним випробуванням.
"Виборці вже розчаровані тим, що поїзди все ще запізнюються, мости все ще руйнуються, а автомагістралі все ще закриті. У політичному плані єдиним результатом плану наразі є те, що консерватори звинувачують Мерца у порушенні обіцянки стримувати запозичення та стурбовані фінансовою ситуацією в країні", - зазначає видання.
Загроза від АдН
Видання пише, що наступний, 2026 рік стане для уряду канцлера вирішальним. Більша частина його економічних реформ набуде чинності у січні, що може змінити ситуацію на краще.
Окрім цього, у в п'яти федеральних землях пройдуть вибори. Причому в регіонах Мекленбург-Передня Померанія та Саксонія-Ангальт на сході, де до 1989 року існувала радянська республіка-сателіт НДР, величезні шанси на перемогу має проросійська ультраправа АдН.
Перемога на виборах в теорії дасть їй можливість вперше захопити владу на регіональному рівні в Німеччині. Що саме можуть протиставити АдН в коаліції Мерца, якщо вона не розпадеться через внутрішні протиріччя - поки що незрозуміло.
Зазначимо, на початку листопада політикам з проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" заборонили зустрічатися з експрезидентом РФ Дмитром Медведєвим в Сочі. Заборону ввела їхня власна політсила.
До цього міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив, що "Альтернатива для Німеччини" демонструє близькість до глави Кремля і "поводиться як німецька партія" Путіна.
В Німеччині навіть планували на законодавчому рівні заборонити "АдН" попри те, що проросійським радикалам вдалося пройти до Бундестагу. Але Християнсько-демократичний союз (ХДС/ХСС) канцлера Фрідріха Мерца виступив проти цієї ідеї.