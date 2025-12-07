ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Антирекорд з довіри: Мерц зіткнувся з падінням рейтингів та загрозою від АдН, - Bloomberg

Німеччина, Неділя 07 грудня 2025 16:24
UA EN RU
Антирекорд з довіри: Мерц зіткнувся з падінням рейтингів та загрозою від АдН, - Bloomberg Фото: канцлер Німеччини Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца встановив антирекорд з довіри німців та схвалення його роботи. Це поганий знак, оскільки на тлі таких показників значно активізувалися проросійські партії, в тому числі "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.

Видання зазначає, що згідно з опитуванням RTL/n-tv, зараз тільки 16% німців хочуть бачити Мерца кандидатом на наступних федеральних виборах. А двопартійна правляча коаліція ХДС/ХСС та СДПН паралізована суперництвом та численними внутрішніми конфліктами.

Мерц, ставши канцлером, обіцяв відродити економіку Німеччини, відбудувати інфраструктуру, зупинити масову міграцію, посилити Бундесвер та збільшити політичну значущість країни. Зараз жодна з цих обіцянок не виконана, а на тлі провалів уряду канцлера активізувалися проросійські сили - наприклад, сумно відома "Альтернатива для Німеччини".

"У його фракції є люди, які ставлять під сумнів усі розмови канцлера та запитують себе: де результати?... Але перспективи похмурі", - сказав один з експертів виданню.

Проблеми з економікою

Тим часом уряд Мерца минулого тижня знизив прогноз економічного зростання Німеччини до рівня менше ніж 1%. Це підкреслює той масштаб викликів, з яким стикається бажання канцлера відновити економіку Німеччини, оскільки через довгострокові проблеми та геополітичні загрози - зокрема, з боку США - економічна модель країни піддалася серйозним випробуванням.

"Виборці вже розчаровані тим, що поїзди все ще запізнюються, мости все ще руйнуються, а автомагістралі все ще закриті. У політичному плані єдиним результатом плану наразі є те, що консерватори звинувачують Мерца у порушенні обіцянки стримувати запозичення та стурбовані фінансовою ситуацією в країні", - зазначає видання.

Загроза від АдН

Видання пише, що наступний, 2026 рік стане для уряду канцлера вирішальним. Більша частина його економічних реформ набуде чинності у січні, що може змінити ситуацію на краще.

Окрім цього, у в п'яти федеральних землях пройдуть вибори. Причому в регіонах Мекленбург-Передня Померанія та Саксонія-Ангальт на сході, де до 1989 року існувала радянська республіка-сателіт НДР, величезні шанси на перемогу має проросійська ультраправа АдН.

Перемога на виборах в теорії дасть їй можливість вперше захопити владу на регіональному рівні в Німеччині. Що саме можуть протиставити АдН в коаліції Мерца, якщо вона не розпадеться через внутрішні протиріччя - поки що незрозуміло.

Зазначимо, на початку листопада політикам з проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" заборонили зустрічатися з експрезидентом РФ Дмитром Медведєвим в Сочі. Заборону ввела їхня власна політсила.

До цього міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив, що "Альтернатива для Німеччини" демонструє близькість до глави Кремля і "поводиться як німецька партія" Путіна.

В Німеччині навіть планували на законодавчому рівні заборонити "АдН" попри те, що проросійським радикалам вдалося пройти до Бундестагу. Але Християнсько-демократичний союз (ХДС/ХСС) канцлера Фрідріха Мерца виступив проти цієї ідеї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фрідріх Мерц
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни