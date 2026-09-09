Новоросійськ горить після атаки дронів: під ударом порт і термінал

Уночі 9 вересня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ - у місті спалахнула масштабна пожежа в районі портової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингових Telegram-каналів Astra та Dnipro Osint .

У ніч на 9 вересня в Новоросійську пролунала повітряна тривога - очевидці зафіксували на відео масштабне загоряння та серію вибухів у місті.

Пожежа спалахнула в районі портової інфраструктури.

За даними моніторингового каналу Dnipro Osint, українські сили оборони атакували об'єкти на території порту - уражено щонайменше один резервуар мазутного термінала. Місцева протиповітряна оборона намагалась відбити атаку безпілотників.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко підтвердив лише сам факт "відбиття атаки" безпілотників. Про руйнування чи постраждалих офіційно поки не повідомлялось.