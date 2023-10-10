Закуповували неякісні бронежилети. Екс-посадовцям Міноборони повідомили про нову підозру

"Повідомлено про нову підозру, а також про зміну підозри колишнім в.о. Директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України і заступнику міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з державного бюджету.

"Вони замовили ці засоби індивідуального захисту за кордоном. Всі договори укладалися за повною передплатою", - розповіли в Офісі.

Крім того, як зазначають у відомстві, екс-посадовці проігнорували необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції, а також закуповували амуніцію за завищеними цінами.

"Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань", - додали в Офісі генпрокурора.

Згідно висновків експертиз дана амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців.

"Всього внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн", - додали у відомстві.

Підозрюваним інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Скандали із закупівлями в Міноборони

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили про підозру екс-заступнику міністра оборони та його підопічному у привласненні понад 1 млрд гривень бюджетних коштів. Вони "заробляли" на закупівлі екіпірування для ЗСУ.

Нагадаємо, на початку цього року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони купує продукти харчування для українських військових за значно завищеними цінами. На це у відомстві заявили, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а через місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони. На цьому тлі навіть обговорювалася відставка тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова, якого було знято зі своєї посади у вересні.

Цікаво, що у червні 2019 року у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю неякісних бронежилетів. За даними правоохоронців, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, з них 60% - прострілювалися при намоканні.