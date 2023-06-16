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Привласнив бюджетні гроші. СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони

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П'ятниця 16 червня 2023 16:47
Привласнив бюджетні гроші. СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони Фото: СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

Правоохоронці повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони та його підопічному у привласненні понад 1 млрд гривень бюджетних коштів. Вони "заробляли" на закупівлі екіпірування для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, вони зібрали масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони та колишнього керівника Департаменту державних закупівель.

"Чиновники причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті. Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн", - уточнюють у СБУ.

За даними слідства, корупційну схему чиновники організували на початку березня 2022 року. Тоді вони закупили у іноземної компанії майже 3 тисячі бронежилетів вартістю близько 130 млн гривень. При цьому понад 100 млн гривень з цієї суми вони привласнили. Реальна вартість бронежилетів, які вони купили, становила лише 25 млн гривень.

Пізніше зловмисники купили партію неякісних зимових курток для воїнів ЗСУ на суму 900 млн гривень.

Наразі чиновники перебувають під вартою.

Скандал у Міноборони

Нагадаємо, на початку цього року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони купує продукти харчування для українських військових за значно завищеними цінами.

Пізніше в Міноборони розповіли, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а через місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони.

На тлі скандалу фракція "Слуга Народу" розглядала відставку міністра оборони Олексія Резнікова з посади, але цього так і не сталося.

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