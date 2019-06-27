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Минобороны заявляет об остановке поставок в армию из-за обысков

Новости » Общество    27.06.2019 - 12:55
Минобороны заявляет об остановке поставок в армию из-за обысков
Фото: Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Следователи изъяли все электронные носители информации

Во время обысков Государственного бюро расследований в Министерстве обороны были изъяты оригиналы документов и все электронные носители. Об этом во время брифинга заявил начальник ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Марченко отметил, что обыски сделали невозможной работу управления по материальному обеспечению Вооруженных сил Украины.

"У нас были изъяты как оригиналы документов, так и образцы-эталоны и все электронные носители информации. Полностью парализована работа управления. Невозможно получить продукцию. То есть полностью остановлены поставки в армию средств защиты. Сколько это будет продолжаться, мы не знаем. Но на сегодня, мы ничего делать не можем. Нас не услышали", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, 27 июня Государственное бюро расследований провело обыски по месту проживания должностных лиц Министерства обороны Украины.

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что обыски у чиновников Минобороны проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. По словам Трубы, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 миллионов гривен.

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