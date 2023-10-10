Закупали некачественные бронежилеты. Экс-чиновникам Минобороны сообщили о новом подозрении

"Сообщено о новом подозрении, а также об изменении подозрения бывшим и.о. Директора департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины и заместителю министра обороны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, во время действия военного положения подозреваемые организовали закупку некачественных бронежилетов более чем на 250 млн грн, выделенных из государственного бюджета.

"Они заказали эти средства индивидуальной защиты за границей. Все договоры заключались по полной предоплате", - рассказали в Офисе.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, экс-чиновники проигнорировали необходимость обеспечения надлежащего контроля качества продукции, а также закупали амуницию по завышенным ценам.

"Подозреваемые заставляли подчиненных принимать некачественную продукцию на военные склады. Также организовывались повторные проведение испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний", - добавили в Офисе генпрокурора.

Согласно выводам экспертиз данная амуниция не отвечает требованиям IV класса бронежилетов и не может должным образом защитить украинских военнослужащих.

"Всего в результате незаконных действий подозреваемых отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины не были должным образом укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму свыше 1,4 млрд грн", - добавили в ведомстве.

Подозреваемым инкриминирована растрата средств и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Скандалы с закупками в Минобороны

Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны и его подопечному в присвоении более 1 млрд гривен бюджетных средств. Они "зарабатывали" на закупке экипировки для ВСУ.

Напомним, в начале этого года в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по значительно завышенным ценам. На это в ведомстве заявили, что в декабре 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, а в конце января сняли с должности замминистра обороны. На этом фоне даже обсуждалась отствка тогдашнего министра обороны Алексея Резникова, который был снят со своей должности в сентябре.

Интересно, что в июне 2019 года у должностных лиц Минобороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке некачественных бронежилетов. По данным правоохранителей, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, из них 60% - простреливались намокании.