ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закуповували неякісні бронежилети. Екс-посадовцям Міноборони повідомили про нову підозру

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 12:37
UA EN RU
Закуповували неякісні бронежилети. Екс-посадовцям Міноборони повідомили про нову підозру Фото: екс-чиновникам Міноборони повідомили про нову підозру через закупівлю бронежилетів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двом колишнім посадовцям Міноборони повідомили про нову підозру. Приводом стала закупівля неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Повідомлено про нову підозру, а також про зміну підозри колишнім в.о. Директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України і заступнику міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з державного бюджету.

"Вони замовили ці засоби індивідуального захисту за кордоном. Всі договори укладалися за повною передплатою", - розповіли в Офісі.

Крім того, як зазначають у відомстві, екс-посадовці проігнорували необхідність забезпечення належного контролю за якістю продукції, а також закуповували амуніцію за завищеними цінами.

"Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань", - додали в Офісі генпрокурора.

Згідно висновків експертиз дана амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців.

"Всього внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн", - додали у відомстві.

Підозрюваним інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Скандали із закупівлями в Міноборони

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили про підозру екс-заступнику міністра оборони та його підопічному у привласненні понад 1 млрд гривень бюджетних коштів. Вони "заробляли" на закупівлі екіпірування для ЗСУ.

Нагадаємо, на початку цього року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони купує продукти харчування для українських військових за значно завищеними цінами. На це у відомстві заявили, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а через місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони. На цьому тлі навіть обговорювалася відставка тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова, якого було знято зі своєї посади у вересні.

Цікаво, що у червні 2019 року у посадових осіб Міноборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю неякісних бронежилетів. За даними правоохоронців, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, з них 60% - прострілювалися при намоканні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України
NEWS
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати