Закупівлі БпЛА в Україні зросли вдвічі: АОЗ ДОТ уклав контрактів на 333 млрд гривень

Серед усіх типів безпілотних літальних апаратів, які постачаються для українського війська, найбільшу частку становлять FPV-дрони.

Закупівлі здійснювалися за допомогою різних інструментів, зокрема через державний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. У цій системі бойові підрозділи можуть самостійно обирати необхідні засоби за бюджетні кошти. На сьогодні платформа містить усі основні типи безпілотних систем - загалом понад 1000 засобів від більш ніж 200 виробників.

Агенція повністю супроводжує організаційний процес: від укладання контрактів до проведення оплати та контролю логістики. Завдяки такій оптимізації середній термін доставки засобів із наявності через маркетплейс становить всього 9 днів.

Новий підхід до закупівель та мінімізація корупції

У березні Міноборони впровадило новий підхід до процедури прямих закупівель безпілотних систем. Відтепер потреба в дронах формується суворо на основі якісних даних із поля бою. Це допомагає мінімізувати людський фактор, прибрати суб'єктивний вплив та значно знизити корупційні ризики.

Рейтинг безпілотних систем автоматично формується на основі бойових даних із кількох цифрових систем:

DOT-Chain;

єБали;

Brave1 Market;

DELTA;

Mission Control.

Спираючись на цей рейтинг та запити безпосередньо від підрозділів, Генеральний штаб ЗСУ формує перелік засобів для закупівлі, визначаючи їхню точну кількість та номенклатуру. Уже після цього Агенція контрактує техніку. Такий алгоритм дозволяє державі витрачати кошти лише на ті БпЛА, які реально довели свою ефективність на фронті.

Також для частини безпілотних систем Агенція проводить закриті конкурентні торги на основі характеристик від Генштабу, що залучає максимальну кількість учасників. Раніше такий підхід під час закупівлі 155-мм боєприпасів дозволив заощадити понад 16% бюджетних коштів.