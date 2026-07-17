Закупки БПЛА в Украине выросли вдвое: АОЗ ДОТ заключил контрактов на 333 млрд гривен

Среди всех типов беспилотных летательных аппаратов, поставляемых для украинской армии, наибольшую долю составляют FPV-дроны.

Закупки производились с помощью различных инструментов, в частности через государственный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. В данной системе боевые подразделения могут без помощи других выбирать нужные средства за бюджетные средства. На сегодняшний день платформа содержит все основные типы беспилотных систем - в общей сложности более 1000 средств от более чем 200 производителей.

Агентство полностью сопровождает организационный процесс: от заключения контрактов до проведения оплаты и контроля логистики. Благодаря такой оптимизации средний срок доставки средств по наличию через маркетплейс составляет всего 9 дней.

Новый подход к закупкам и минимизация коррупции

В марте Минобороны внедрило новый подход к процедуре прямых закупок беспилотных систем. Отныне потребность в дронах формируется строго на основе качественных данных с поля боя. Это помогает минимизировать человеческий фактор, устранить субъективное влияние и значительно снизить коррупционные риски.

Рейтинг беспилотных систем автоматически формируется на основе боевых данных из нескольких цифровых систем:

DOT-Chain;

естьБаллы;

Brave1 Market;

DELTA;

Mission Control.

Опираясь на этот рейтинг и запросы непосредственно от подразделений, Генеральный штаб ВСУ формирует перечень средств закупки, определяя их точное количество и номенклатуру. Уже после этого агентство контрактует технику. Такой алгоритм позволяет государству тратить средства только на те БПЛА, которые реально доказали свою эффективность на фронте.

Также для части беспилотных систем Агентство проводит закрытые конкурентные торги на основе характеристик Генштаба, что привлекает максимальное количество участников. Ранее такой подход при закупке 155-мм боеприпасов позволил сэкономить более 16% бюджетных средств.