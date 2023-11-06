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Закупив неякісну форму на 1 млрд. СБУ затримала екс-заступника міністра оборони

Фото: СБУ затримала екс-заступника міністра оборони України (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України затримала колишнього заступника міністра оборони через розтрату майже 1 млрд грн під час закупівлі форми для військових. Мова йде про В'ячеслава Шаповалова.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: власні джерела, Telegram-канал СБУ, сайт Міноборони України.

Зокрема, як стало відомо виданню, йдеться про В'ячеслава Шаповалова. В кінці січня 2023 року Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, звільнився з посади.

Деталі справи

За даними СБУ,  у 2022 році він, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн. 

"Військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - зазначають в відомстві.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва знаходяться під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Деталі скандалу

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна

По "гарячих слідах"  Міноборони звернулося до СБУ і розпочало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

А 25 січня, звільнили з посади і директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

 

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