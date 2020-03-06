Закриті школи, посилена дезинфекція та заборона концертів: НС в Чернівцях через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження через коронавірус у Чернівцях ввели до 22 березня включно

Коронавірус в Україні наразі зафіксований у Чернівцях. Щоб запобігти поширенню вірусу у місті та області з 6 по 22 березня закриті навчальні заклади та заборонено проводити масові заходи, детальніше про ситуацію у місті - у матеріалі РБК-Україна.

5 березня відбулося засідання облкомісії з питань надзвичайних ситуацій, на якому була прийнята низка рішень щодо протидії розповсюдженню коронавіруса.

Карантин у школах та вишах

Через загрозу розповсюдження коронавіруса у всіх навчальних закладах, крім дитячих садочків, на території області, в тому числі і в Чернівцях, призупинено процес навчання з 6 до 22 березня включно. Рішення про продовження обмежувальних заходів буде прийматися ближче до 22 числа в залежності від ситуації.

Підготовка до ЗНО

Мер Чернівців Олексій Каспрук зазначив, що окремим питанням, яке протягом кількох днів має бути вірішено це - що робити з учнями старших класів, які готуються до ЗНО.

"Пропрацьовуємо варіанти, щоб для них був створені умови, щоб цей процес не зривати", - зазначив він.

Дитячі садочки самі прийматимуть рішення щодо обмежень

Рішенням міської комісії було визначено, що рішення про призупинення виховного процесу мають приймати адміністрації спільно з батьківським комітетом. Мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що за статистикою, в деяких дитячих садочках міста відсутні більше 60% дітей.

"Батьки які мають можливість залишити дітей вдома самостійно прийняли рішення про те, що дитина має побути вдома", - зазначив він.

Відпустки для батьків малотітніх дітей

За словами Каспрука, пряма норма закону передбачає тільки те, що роботодавець зобов'язаний надати батькам безоплатну відпустку за власний рахунок на термін карантину.

"Тому, як варіант, це може бути отримання днів за рахунок щорічної відпустки. Крім того, роботодавець може визначати окремий режим роботи таких батьків", - зазначив він.

Заборона масових заходів через коронавірус

Організаторам масових заходів рекомендується утриматися від їх проведення у Чернівцях.

Посилена дезинфекція у місті

В громадському транспорті, а також на вокзалах, ринках, супермаркетах та у всіх місцях масового скупчення людей протиепідемічні та дезінфекційні заходи будуть проводитися у посиленому режимі. Виконання протиепідемічних заходів контролюватимуть рейдові групи.

Коронавірус зафіксовано у Чернівцях

3 березня стало відомо про одну особу в Україні, у якої встановили коронавірус. Інфікованим виявився мешканець Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії. Нараз чоловік перебуває у місцевій лікарні, за його станом слідкують медики.