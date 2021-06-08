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В закрытом режиме: комитет по нацбезопасности рассмотрел согласование оборонного госзаказа

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Украина, Вторник 08 июня 2021 10:21
В закрытом режиме: комитет по нацбезопасности рассмотрел согласование оборонного госзаказа Фото: комитет Рады по нацбезопасности рассмотрел согласование оборонного госзаказа (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел согласование оборонного государственного заказа на 2021-2023 годы. Рассмотрение состоялось в закрытом режиме.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета в закрытом режиме рассмотрели вопрос согласования комитетом государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Также было продолжено рассмотрение Годового плана закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения Министерства обороны на 2021", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время заседания командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа представил перспективы развития ВМС.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что комитет по нацбезопасности согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос также рассматривался в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина, в конце 2020 года государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу. Заказчики получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.

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