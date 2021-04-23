Комитет Рады по нацбезопасности согласовал оборонный госзаказ на 2021-2023 годы

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Вопрос рассматривался в закрытом режиме.

Глава комитета Александр Завитневич подчеркнул, что закупка и ремонт военной техники и вооружения - это вопрос обороноспособности государства и развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", заявили о готовности в два раза увеличить производство необходимой для украинской армии продукции на фоне стягивания Россией войск к границе Украины. В концерне разработан план мероприятий по усилению обороноспособности страны.

Напомним, в конце 2020 года государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу. Заказчики получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники.