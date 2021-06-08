У закритому режимі: комітет з нацбезпеки розглянув погодження оборонного держзамовлення
Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув погодження оборонного державного замовлення на 2021-2023 роки. Розгляд відбувся у закритому режимі.
"Члени комітету у закритому режимі розглянули питання погодження комітетом державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Також було продовжено розгляд Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони на 2021 рік", - сказано у повідомленні.
Крім того, під час засідання командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа презентував перспективи розвитку ВМС.
Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що комітет з нацбезпеки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання також розглядалося у закритому режимі.
Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року державний концерн "Укроборонпром" заявив, що виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення. Замовники отримали 4039 нових, модернізованих і відремонтованих одиниць озброєння і військової техніки.