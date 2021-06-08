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У закритому режимі: комітет з нацбезпеки розглянув погодження оборонного держзамовлення

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 10:21
У закритому режимі: комітет з нацбезпеки розглянув погодження оборонного держзамовлення Фото: комітет Ради з нацбезпеки розглянув узгодження оборонного держзамовлення (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув погодження оборонного державного замовлення на 2021-2023 роки. Розгляд відбувся у закритому режимі.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету у закритому режимі розглянули питання погодження комітетом державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Також було продовжено розгляд Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення Міністерства оборони на 2021 рік", - сказано у повідомленні.

Крім того, під час засідання командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа презентував перспективи розвитку ВМС.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що комітет з нацбезпеки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки. Питання також розглядалося у закритому режимі.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року державний концерн "Укроборонпром" заявив, що виконав 100% контрактів з оборонного держзамовлення. Замовники отримали 4039 нових, модернізованих і відремонтованих одиниць озброєння і військової техніки.

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