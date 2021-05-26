UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Закрытие авиасообщения с Беларусью: в Украине оценили последствия

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко оценил последствия из-за закрытия авиасообщения с Беларусью. Это не повлияет критически на всю приграничную инфраструктуру.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, до этого в Украине было около 80 авиарейсов в неделю в основном из аэропортов "Борисполь", "Киев", "Харьков", "Одесса", "Запорожье", "Львов" с общим пассажиропотоком около 6 тысяч человек в неделю.

"Сказать, что это критически повлияет на всю пограничную инфраструктуру я не могу", - отметил Дейнеко.

Глава ГПСУ сообщил, что за прошлый год на совместном с Беларусью участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 млн граждан.

"Поэтому автомобильные пункты пропуска справятся с прогнозируемой нагрузкой, которая может вырасти из-за закрытия авиационного сообщения", - сказал Дейнеко.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке.

Отметим, глава Ryanair заявил, что с рейса, экстренно севшего в Минске, могли сойти также агенты КГБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины авиасообщениеБеларусьпограничникиУкраина