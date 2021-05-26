Закриття авіасполучення з Білоруссю: в Україні оцінили наслідки

За його словами, до цього в Україні здійснювалося близько 80 авіарейсів на тиждень здебільшого з аеропортів "Бориспіль", "Київ", "Харків", "Одеса", "Запоріжжя", "Львів" із загальним пасажиропотоком близько 6 тисяч осіб на тиждень.

"Сказати, що це критично вплине на всю прикордонну інфраструктуру я не можу", - зазначив Дейнеко.

Голова ДПСУ повідомив, що за минулий рік на спільній з Білоруссю ділянці кордону прикордонники оформили на в’їзд та на виїзд близько 1,9 млн громадян.

"Тож автомобільні пункти пропуску впораються з прогнозованим навантаженням, яке може зрости через закриття авіаційного сполучення", - сказав Дейнеко.