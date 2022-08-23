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Закрыть лазейки. Резников рассказал, что может привести к изменениям в РФ

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Киев, Вторник 23 августа 2022 15:59
Закрыть лазейки. Резников рассказал, что может привести к изменениям в РФ Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Ужесточение санкций вместе с визовым баном может привести к внутренним изменениям в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра обороны Алексея Резникова для Atlantic Council.

"Санкции должны быть ужесточены, а лазейки закрыты. Граждане России должны столкнуться с запретом на получение туристической визы в Шенгенскую зону, при этом въезд в ЕС должен быть разрешен только в гуманитарных целях", - отметил он.

По его мнению, есть много доказательств того, что подавляющее большинство россиян поддерживают войну в Украине. Поэтому они должны понимать, что столкнутся с негативными последствиями за военные преступления, которые совершаются от их имени. А пока российский средний класс не потеряет доступ к западной цивилизации, то будет расценивать критику Москву как лицемерную и неискреннюю.

"Как только им будет отказано в доступе к привилегиям, которые они раньше считали само собой разумеющимися, серьезные изменения в России, наконец, могут стать возможными. Это не произойдет в одночасье, конечно. Но до тех пор, пока не будут устранены нынешние двойные стандарты, у (президента России, - ред.) Путина нет никаких шансов столкнуться с подлинным внутренним давлением", - добавил Резников.

Напомним, ранее стало известно, что несколько европейских стран могут самостоятельно ввести визовый бан для россиян, если этот запрет не примут на уровне Евросоюза.

А в Офисе президента Украины заявили, что в данном вопросе уже виден некоторый прогресс.

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Алексей Резников Война России против Украины
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