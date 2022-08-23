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Закрити лазівки. Резніков розповів, що може призвести до змін у РФ

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 15:59
Закрити лазівки. Резніков розповів, що може призвести до змін у РФ Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Посилення санкцій разом з візовим баном може призвести до внутрішніх змін в Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра оборони Олексія Резнікова для Atlantic Council.

"Санкції мають бути посилені, а лазівки закриті. Громадяни Росії мають зіткнутися із забороною на отримання туристичної візи в Шенгенську зону, при цьому в'їзд в ЄС повинен бути дозволений тільки в гуманітарних цілях", - зазначив він.

На його думку, є багато доказів того, що переважна більшість росіян підтримують війну в Україні. Тому вони повинні розуміти, що зіткнуться з негативними наслідками за військові злочини, які вчиняються від їх імені. А поки російський середній клас не втратить доступ до західної цивілізації, то буде розцінювати критику Москви як лицемірну і нещиру.

"Як тільки їм буде відмовлено в доступі до привілеїв, які вони раніше вважали само собою зрозумілими, серйозні зміни в Росії, нарешті, можуть стати можливими. Це не відбудеться відразу, звичайно. Але до тих пір, поки не будуть усунені нинішні подвійні стандарти, у (президента Росії, - ред.) Путіна немає жодних шансів зіткнутися зі справжнім внутрішнім тиском", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька європейських країн можуть самостійно запровадити візовий бан для росіян, якщо цю заборону не приймуть на рівні Євросоюзу.

А в Офісі президента України заявили, що в даному питанні вже видно деякий прогрес.

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Олексій Резніков Війна Росії проти України
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