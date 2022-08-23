Закрити лазівки. Резніков розповів, що може призвести до змін у РФ

"Санкції мають бути посилені, а лазівки закриті. Громадяни Росії мають зіткнутися із забороною на отримання туристичної візи в Шенгенську зону, при цьому в'їзд в ЄС повинен бути дозволений тільки в гуманітарних цілях", - зазначив він.

На його думку, є багато доказів того, що переважна більшість росіян підтримують війну в Україні. Тому вони повинні розуміти, що зіткнуться з негативними наслідками за військові злочини, які вчиняються від їх імені. А поки російський середній клас не втратить доступ до західної цивілізації, то буде розцінювати критику Москви як лицемірну і нещиру.

"Як тільки їм буде відмовлено в доступі до привілеїв, які вони раніше вважали само собою зрозумілими, серйозні зміни в Росії, нарешті, можуть стати можливими. Це не відбудеться відразу, звичайно. Але до тих пір, поки не будуть усунені нинішні подвійні стандарти, у (президента Росії, - ред.) Путіна немає жодних шансів зіткнутися зі справжнім внутрішнім тиском", - додав Резніков.