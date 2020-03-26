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Закрыли синагоги и сократили количество общественного транспорта: в Израиле усилили карантин

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 09:18
Закрыли синагоги и сократили количество общественного транспорта: в Израиле усилили карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь в Израиле можно молиться только на улице и в максимальном количестве 10 человек

Власти Израиля закрыли все синагоги, мечети и церкви по всей стране из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, теперь можно молиться только на улице и в максимальном количестве 10 человек, находящихся друг от друга на расстоянии не мене двух метров.

Вместе с тем, запрещено выходить из дома дальше, чем на 100 метров, за исключением похода за продуктами и лекарствами, получения медицинской помощи и помощи людям с функциональными трудностями. В одной машине разрешено ездить максимум двоим людям. Количество общественного транспорта сокращается на 25%.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает введения более жестких ограничительных мер в стране в случае ухудшение ситуации с коронавирусом.

До этого в Израиле для противодействия распространению коронавируса запретили гражданам выходить из домов. Запрет на выход без уважительной причины будет действовать в стране в течение недели и может быть продлен.

Добавим, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса.

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