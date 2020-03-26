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Закрили синагоги і скоротили кількість громадського транспорту: в Ізраїлі посилили карантин

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 09:18
Закрили синагоги і скоротили кількість громадського транспорту: в Ізраїлі посилили карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепер в Ізраїлі можна молитися тільки на вулиці і в максимальній кількості 10 осіб

Влада Ізраїлю закрила всі синагоги, мечеті і церкви по всій країні через спалах коронавірусу. Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, тепер можна молитися тільки на вулиці і в максимальній кількості 10 людей, що знаходяться один від одного на відстані не менше двох метрів.

Разом з тим, заборонено виходити з будинку далі, ніж на 100 метрів, за винятком походу за продуктами і ліками, отримання медичної допомоги та допомоги людям з функціональними труднощами. В одній машині дозволяється їздити максимум двом людям. Кількість громадського транспорту скорочується на 25%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не виключає введення більш жорстких обмежувальних заходів у країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом.

До цього в Ізраїлі для протидії поширенню коронавірусу заборонили громадянам виходити з будинків. Заборона на вихід без поважної причини діятиме в країні протягом тижня і може бути продовжена.

Додамо, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.

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