Нетаньяху не исключает введения полной блокады в Израиле

Фото: Биньямин Нетаниягу (flickr.com/israelipm)

Меры усилят, если ситуация с коронавирусом ухудшится

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает введения более жестких ограничительных мер в стране в случае ухудшение ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, тех мер, которые уже были введены для противодействия распространению коронавируса в Израиле, недостаточно, ведь количество заболевших коронавирусом продолжает стремительно расти.

"Поэтому я говорю вам, что если мы не увидим немедленного улучшения тенденции, не будет альтернативы, как ввести полное блокирование, кроме жизненно важных потребностей, таких как еда и лекарства. Это вопрос нескольких дней. Мы делаем всю необходимую подготовку - логистическую и юридическую", - заявил он.

Отмечается, что по состоянию на 25 марта в Израиле подтверждено 2369 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявлял о намерении постепенно закрывать израильские города на карантин для противодействия распространению коронавируса. Эрдан отметил, что карантин в Израиле будет еще больше усиливаться.

До этого в Израиле для противодействия распространению коронавируса запретили гражданам выходить из домов. Запрет на выход без уважительной причины будет действовать в стране в течение недели и может быть продлен.