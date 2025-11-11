Закриття кордону з Білоруссю. Литва відкинула пропозицію Лукашенка про переговори
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що виступає проти переговорів з Білоруссю через закриття кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Почати переговори з Литвою самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко сьогодні, 11 листопада, доручив своєму міністру закордонних справ.
Будріс наголосив, що "Лукашенко не встановлює правила" у ситуації з закриттям пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні.
"Я наполегливо рекомендую своєму уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав'язати", - сказав він.
Очільник литовського МЗС додав, що Сполучені Штати "повною мірою" залучені до цього процесу.
За словами Будріса, Литва відкриє кордон з Білоруссю, якщо контрабандисти припинять порушувати її повітряний простір. Крім того, для відкриття пунктів пропуску близько 1000 литовських вантажівок, які залишаються на білоруській території, мають отримати дозвіл на повернення.
Провокації Білорусі
Нагадаємо, у жовтні через повітряні кулі, які рухалися з території Білорусі, кілька разів закривали міжнародний аеропорт Вільнюса. У результаті постраждали близько 3,5 тисяч пасажирів та 25 рейсів.
Прем’єр-міністер Литви Інґа Руґінене у відповідь скликала засідання Національної комісії з питань безпеки, на якому ухвалили рішення про закриття кордону з Білоруссю на місяць.
Через це Білорусь пригрозила заходами щодо литовського транспорту, який залишився на білоруській території після закриття кордону.
Однак у листопаді провокації продовжилися: роботу аеропорту Вільнюса знову довелося тимчасово призупинити через появу невідомих дронів у повітряному просторі поблизу летовища.
Зазначимо, Євросоюз такі інциденти розцінює як цілеспрямовану гібридну кампанію режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У ЄС попередили, що у разі повторення подібних провокацій проти Білорусі можуть запровадити нові санкції.