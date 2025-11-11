Закриття кордону з Білоруссю. Литва відкинула пропозицію Лукашенка про переговори

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що виступає проти переговорів з Білоруссю через закриття кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Почати переговори з Литвою самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко сьогодні, 11 листопада, доручив своєму міністру закордонних справ.

Будріс наголосив, що "Лукашенко не встановлює правила" у ситуації з закриттям пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні.

"Я наполегливо рекомендую своєму уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав'язати", - сказав він.

Очільник литовського МЗС додав, що Сполучені Штати "повною мірою" залучені до цього процесу.

За словами Будріса, Литва відкриє кордон з Білоруссю, якщо контрабандисти припинять порушувати її повітряний простір. Крім того, для відкриття пунктів пропуску близько 1000 литовських вантажівок, які залишаються на білоруській території, мають отримати дозвіл на повернення.