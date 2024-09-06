Закриття ФОП у ЦНАП: як подати заяву про припинення діяльності

Як закрити ФОП у ЦНАП

Закрити ФОП можна у ЦНАПі. Для цього потрібно подати заяву встановленого зразка щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця (форма 1), пояснює чиновниця.

"ФОП офіційно припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про закриття до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - зазначає Наталія Шамрай.

Заяву на отримання такої послуги можна подати у ЦНАП:

особисто;

через представника;

або надіслати документи поштою (рекомендованим листом).

У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена, звертає увагу вона.

Також заяву на отримання послуги можна подати онлайн на сайті "Дія".

Як закрити ФОП на порталі "Дія"

На порталі Дія зазначається, що закрити бізнес можна без участі держреєстратора. Припинення ФОП відбувається без участі людини, а дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків. Для цього необхідно:

авторизуватись на порталі Дія;

обрати послугу "Автоматичне закриття ФОП";

натиснути "Подати заяву";

перевірити чи всі дані правильні - необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР;

підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕП фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити у розділі "Послуги" – "Замовлені послуги".

Раніше повідомлялося, що українські ФОПи масово закриваються. За перше півріччя 2024 року в Україні закрилися майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж в аналогічному періоді 2023-го. Аналітики пояснюють, що згортання частини бізнесів відбувається на тлі збільшення реєстрацій нових компаній та ФОП.