Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи

Як проходить оновлення даних в ЦНАПах, коли дітям треба оформити паспорт і які послуги стане простіше отримати ветеранам – у інтерв'ю для РБК-Україна.

З 18 травня 2024 року центри надання адміністративних послуг по всій Україні розпочали приймати військовозобовʼязаних, які мають оновити свої дані. Це вимога закону про мобілізацію. Великих черг до ЦНАПів для оновлення поки даних немає. Частина людей вирішила зробити це через мобільний додаток Резерв+.

Втім, в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою. Зараз учасник бойових дій може отримати 38 видів послуг, але за спрощеною процедурою для цього не треба подавати 38 комплектів документів.

Директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай розповіла РБК-Україна, як українці оновлюють облікові дані через ЦНАПи, коли треба звертатися до ТЦК і як простіше отримати комплекс пільг тим, хто пройшов війну.

– З 18 травня військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК, додатку Резерв+ або в центрах надання адміністративних послуг. Як цей процес відбувається в ЦНАПах?

– Прийом адміністратором ЦНАПу триває 7-10 хвилин, далі ще доведеться почекати певний час, поки дані оновляться. Після цього людина отримує витяг про оновлення даних. В залежності від технічної спроможності системи, чекати доведеться від 10 хвилин до кількох годин.

Якщо витяг не сформувався відразу, ми видаємо людині опис прийнятих документів. Це є підтвердженням того, що людина прийшла до ЦНАПу, зробила заявку на оновлення даних і чекає на результат. Навіть якщо самого витягу ще немає. А коли все готово, в смс-повідомленні приходить сповіщення, і роздрукований адміністратором з проставленим печаткою та підписом витяг можна забирати.

В перший день роботи зранку все йшло швидко. Першому чоловіку, який прийшов оновити дані о 9 ранку, о 9.20 вже видали витяг. Він сам не очікував, думав треба буде приходити окремо. Але йому прийшло повідомлення, і він повернувся забрати документи.

Фото: Майже 7 тисяч військовозобов'язаних оновили дані через ЦНАПи під кінець травня, – Наталія Шамрай (Віталій Носач/РБК-Україна)

Але хочу звернути увагу, що в оновленні даних в деяких випадках можуть бути відмови. ЦНАПи не мають повноважень та можливостей змінювати дані системи. У випадках відмов людині треба йти до ТЦК і СП. Тому що це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми.

– Скільки людей оновило дані через ЦНАПи станом на зараз?

– Маємо актуальні дані по столиці. Станом на 27 травня 6 804 людини оновили свої облікові дані в Києві саме через ЦНАП (в мобільному додатку Резерв+ – більше 1 мільйона людей – ред.).

– Витяг про оновлення даних, який видають в ЦНАПах і код з ТЦК – це рівнозначні документи?

– Так, це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу отриманому в ЦНАП, або в Резерв+, або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток. Як в додатку, так і у витягу з ЦНАПу, є унікальний номер. Такий самий є і у військовому квитку. За ним ідентифікують військовозобов'язаного. І, оновивши дані одним із трьох способів (в додатку Резерв+, в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив.

– Чи можна оформити відстрочку від мобілізації в ЦНАПах?

– Ні, до наших повноважень саме внесення певних даних не належить. З таких питань треба звертатися вже в територіальні центри комплектування.

Коли людина оновила дані, то побачила відображення відомостей про неї, і ця інформація може бути не повною. Наприклад, є бронювання, але дані про це відсутні, то відділ кадрів, який його бронював, при наступній звірці по документах в ТЦК звертає увагу на це. І така інформація вноситься, а через день-два вона відобразиться в системі.

Фото: В ЦНАПах надають більше 450 послуг (Віталій Носач/РБК-Україна)

– Чи видають повістки тим, хто оновив дані через ЦНАП?

– Після оновлення військовозобов'язаними даних при особистому прийомі в ЦНАП повістки не видають. Хочу підкреслити, що повістки видає тільки ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали.

Оновлення даних військовозобов'язаних – це нова функція й для самих ЦНАПів. Раніше в цих установах військовозобов'язані дані не оновлювали, і це можна було зробити тільки в ТЦК і СП. Але я наголошую, що оновлення даних – це лише одна із функцій ЦНАПів. Тим часом ми надаємо 450 видів різних адміністративних послуг, і ми не припиняємо їх надавати й зараз.

– Які з цих послуг зараз найбільш затребувані?

– Одна з послуг – отримання паспорту. Наприклад, паспорт громадянина України у формі ID мають отримати в 14 років. Але не всі батьки памʼятають про це, бо вони самі отримували свій перший паспорт в 16 років. Але для того, щоб здати НМТ (національний мультипредметний тест – ред.), необхідно мати ID. І батьки згадують про це в останній момент.

Те, за якими послугами звертаються частіше, залежить від періодів часу, від різних ситуацій. Реєструють майно, яке набувають у власність, або яке необхідно внести в реєстр, права на яке отримане до 2013 року. Також дуже багато людей вимушені були змінити місце проживання через війну і тепер їм необхідно зареєструватися та отримати допомогу.

До речі, ми оформлюємо посвідчення водія за 15 хвилин, реєструємо транспортні засоби. Взагалі посвідчення водія видають сервісні центри МВС. А ми в ЦНАПах взяли цю функцію для того, щоб запровадити комплексність послуг. Наприклад, коли ми видаємо свідоцтво про шлюб, то жінці при зміні прізвища треба змінити всі інші документи.

Фото: За спрощеною процедурою, ветерани вже можуть отримати 38 різних послуг (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наприклад, коли жінка переїхала в Київ з іншого регіону і зареєструвалася за новою адресою, то у нас вона може окрім паспорта отримати і посвідчення водія. Якщо вона також хоче мати на авто номерний знак київського регіону, його теж можна у нас отримати. Техталон коштує 405 гривень. Це не обов'язок. Можна і старий номерний знак залишити. Але думаю, буде корисно знати, що весь цей комплекс документів у ЦНАПах тепер можна оформити за 15 хвилин. У нас є взаємодія з сервісними центрами МВС, і вони швидко розглядають всі заявки, які надходять в системі.

– Що змінилося за час великої війни у наданні послуг переселенцям?

– З самого початку вторгнення РФ це реєстрація та оформлення допомог внутрішньо переміщених осіб. Сама процедура прийому буває трохи повільна, бо так працює єдина інформаційна система соціальної сфери. В ній відбувається певна верифікація, і часто затримується процес прийому документів та не відповідає стандартам обслуговування в ЦНАП, якими передбачається обслуговування заявника за 15 хвилин.

Зараз ми працюємо з Міністерством соціальної політики над тим, щоб переформатувати роботу цієї системи, однак процес обслуговування одного заявника може затягуватися до півгодини і навіть до години і це створює черги.

Буває, що внутрішньо переміщені особи звертаються за допомогою спершу до одного ЦНАПу, а потім до іншого, в сусідньому районі. Але треба зрозуміти, що всі працюють в єдиній системі, і зайві заявки тільки перенавантажуть систему.

– Чи стало більше послуг, які ви надаєте ветеранам?

– Послуги для ветеранів зараз надзвичайно актуальні. Ми працюємо над комплексом послуг для них. Коли людина отримує статус учасника бойових дій і приходить забирати посвідчення, то зможе подати одну заяву на 38 різних послуг.

Це буде цілий комплекс послуг. А раніше для цього треба було писати окрему заяву на кожну з них, тобто 38 заяв! А ще – 38 комплектів документів подати, і по кожній послузі очікувати на відповідь. Найближчим часом запустимо по всіх ЦНАП Києва.

Фото: З початком великої війни переселенці активно оформлюють в ЦНАпах допомогу від держави (Віталій Носач/РБК-Україна)

І невдовзі буде так, що під цю комплексну заяву ми будемо оформлювати один комплект документів, а далі будемо відслідковувати, щоб відповідні органи не порушували терміни розгляду, щоб безпідставно не відмовляли. Щоб матеріальна допомога, наприклад, точно надійшла.

– Коли ветеранам можна буде отримувати такий комплекс послуг по всій Україні?

– Ми постійно співпрацюємо з Міністерством у справах ветеранів, тому що для запровадження цих змін ще треба внести зміни у відповідні постанови Кабінету Міністрів України. І тоді такий комплекс послуг можна буде надавати не тільки в київських ЦНАПах, але й по всій Україні.

В різних регіонах це працюватиме по-своєму, десь це вже запустилося, виходячи з тих можливостей, які є в регіонах. В Дніпрі, Житомирі, в Рівному. Але щоб все працювало однаково, треба змінювати постанови Кабміну. Наприклад, відмови від органів можуть ставатися через те, що від людини надійшла заява невстановленого зразка. Виходить, цей орган правий, бо є постанова, якою цей орган керується.

Оптимізація процесу – це важко, тому що треба і працювати і законодавцем, і також технічно всі і послуги звести разом. Сподіваємося, запустимося з цими комплексними послугами вже найближчими днями. Але головне, щоб ветерани взагалі знали, що вони мають право на ті чі інші послуги, і ми це їм розповідаємо.

Центри надання адміністративних послуг – це перш за все про фізичний доступ до різноманітних послуг. Але ми також думаємо про те, щоб багато чого можна було зробити в електронному вигляді.

Профільні відомства працюють над створенням електронного кабінету ветерана. Очікується, що його буде реалізовано через портал "Дія". Там має бути і посвідчення ветерана в електронному вигляді, на додаток до звичної паперової книжечки. А фізичне пластикове посвідчення, як планується, ми будемо друкувати по аналогії з посвідченням водія.

Фото: ЦНАПи взяли на себе частину роз'яснювальної роботи про те, які послуги можна отримати (Віталій Носач/РБК-Україна)

– Тобто ви ще ведете серед ветеранів роз'яснювальну роботу, надаєте консультації.

– Так. Найбільш актуальне питання зараз – це надання консультацій. Тому що люди можуть і не знати, на які пільги вони можуть претендувати, не знають, що саме можуть оформити. А потім багато людей дивуються, що такі опції взагалі є. Ось людина прийшла за однією послугою, а ми бачимо, що може бути потреба і в інших. І кажемо: ось дивіться, є ще така можливість. Тому така консультація на початковому етапі звернення – це чи не найголовніше. Бо багато хто просто не знає про той спектр послуг, на які у них є право.

Є також інформаційні чек-листи, якими ми інформуємо наших відвідувачів, ветеранів і переселенців, про можливості й про ті адміністративні послуги, які вони можуть отримати. Важливо розповідати про те, що саме зараз вже пропонує держава. Бо зараз багато чого робиться, але бракує інформації.

Наприклад, тут поруч біля нас в одному з волонтерських проектів задіяні ветерани. Всі вони пройшли війну, отримують статуси учасника бойових дій. І коли вони прийшли до нас, то відверто здивувалися тому, що зараз для ветеранів є різні можливості, про які вони до того не чули.

Ми скористалися можливістю і розповіли, а вони далі вже розказують про це всім своїм – друзям ветеранам, колегам. Тому інформаційна робота і така персональна взаємодія з ветеранами дуже важлива.