Українські ФОПи масово закриваються. Що відбувається і чого чекати далі

За перше півріччя 2024 року в Україні закрилися майже 92 тисячі ФОПів , що на 54% більше, ніж в аналогічному періоді 2023-го. За цей же час припинили свою діяльність 1,5 тисячі підприємств, що більше на 15% за минулорічний показник.

Що відбувається з бізнесом в Україні на третьому році війни - розбиралось РБК-Україна .

Паралельно із закриттям бізнесів активно реєструються нові - за перші шість місяців від початку року зареєстровано понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОП. Ці показники зросли порівняно з першим півріччям 2023-го, коли українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів, свідчать дані YouControl.Market.

Що відбувається з ФОПами

Найбільше ФОПів закрили у секторі роздрібної торгівлі (приріст закриття порівняно з 2023 роком склав 44,8%) та ІТ (65,9%).

Джерело: blog.youcontrol.market

Лідером за кількістю закритих ФОП є Київ – понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, в Одесі – 3,8 тисячі, в Дніпрі – 3,3 тисячі та у Львові – 2,8 тисячі.

Джерело: blog.youcontrol.market

48% ФОПів припинили жінки, 52% – чоловіки. При цьому жінки активніше відкривають нов ФОПи. Найпопулярнішими сферами для жінок є роздрібна торгівля, індивідуальні та інформаційні послуги.

Джерело: opendatabot.ua

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк запевняє, що тенденцію до збільшення кількості закритих ФОПів та компаній не варто однозначно сприймати як негативну без детального вивчення. Адже згортання частини бізнесів відбувається на тлі збільшення реєстрацій нових компаній та ФОПів, що загалом свідчить про пожвавлення ділового життя на третій рік повномасштабної війни.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в коментарі РБК-Україна зазначив, що процес відкриття та закриття ФОП завжди був динамічним, особливо в умовах тривалої війни.

"ФОП виявляються більш стійкими і адаптивними до змін порівняно з великими компаніями, але багато з них стикаються з викликами, такими як часті перерви в електропостачанні. Число відкриттів нових ФОП значно перевищує кількість закриттів, що свідчить про поступове відновлення економічної активності", - запевняє політик.

Що відбувається з бізнесом

За перше півріччя 2024 року найбільше компаній припинили свою діяльність у Києві - понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187, Львівська – 127 та Запорізька – 96.

Найбільша кількість закритих підприємств припала на оптову торгівлю – 194 компанії, операції з нерухомістю – 148 та будівництво – 95.

Серед громад найбільше компаній закривали у Криворізькій (Дніпропетровська область) – 42, Кам’янській (Дніпропетровська область) – 18 та Броварській (Київська область) – 15.

Чому закривають підприємства і ФОПи

Значне зростання кількості закритих ФОПів та компаній в першій половині 2024 року порівняно з 2023-м спричинене комплексом економічних та політичних факторів. Війна в Україні ускладнює діяльність бізнесу, нерівномірно впливаючи на різні сектори та призводячи до значних порушень у ланцюгах постачання. Підвищення процентних ставок та зменшення реальних доходів населення також негативно позначається на бізнес-середовищі. Політичні регуляторні зміни та зміни в податковому законодавстві впливають на рентабельність підприємств.

Данило Гетманцев до факторів впливу на український бізнес відносить збільшення мінімальної заробітної плати, що призвело до зростання фінансового навантаження на роботодавців та ФОП в частині збільшення витрат на персонал. Зростання вартості витрат в частині інших складових, насамперед цін на електроенергію, також сприяє закриттям підприємств.

Бізнесу доводиться нелегко під час війни (фото: Getty Images)

Тисне на бізнес здорожчання логістики та мобілізація.

Що стосується ФОП – для них ця опція взагалі недоступна.

"Ну і взагалі треба розуміти, що таке вести бізнес в умовах, приміром, Харкова, Херсона, Дніпра, Запоріжжя, під ледь не щоденними обстрілами", - нагадує Гетманцев.

Разом з тим, банкрутство і припинення - це не завжди погано для економіки. Часто це свідчення активності та конкурентності на ринку, особливо якщо супроводжується новими відкриттями бізнесів, переконаний Роман Корнилюк.

"Варто також підкреслити, що у 2022 та частково у 2023 роках власники та ФОПи часто не мали можливості юридично оформити закриття свого бізнесу, навіть якщо фактична бізнес-активність припинялася. Тому частина заяв на офіційне припинення діяльності у 2024 році є відкладеним попитом на юридичне оформлення припинення бізнесу, яке фактично сталося раніше", - констатує Корнилюк.

А ще варто пам’ятати про наявність певного сегмента ФОПів та компаній, що належать до категорії так званих “одноденок”, які створювались, щоб бути невдовзі закритими після виконання функцій транзиту грошових коштів у рамках схем, зокрема в публічних закупівлях.

Роман Корнелюк нагадує про релокацію частини економічно активного населення за кордон та несправджені надії та очікування бізнесменів, які не витримують натиску умов та закривають підприємства.

Про перспективи бізнесу

Перспективи стабілізації малого та середнього бізнесу в Україні залежатимуть від ефективності державної підтримки, полегшення податкового тиску та поліпшення загальної економічної ситуації. Важливим фактором також стане припинення бойових дій та відновлення інфраструктури.

"Певну стабілізацію і ознаки відновлення бізнесу ми бачимо вже сьогодні, особливо якщо за базу порівняння взяти 1 половину 2022 року. Звісно, не кожному бізнесу вдалося вижити чи сповна відновитись після втрат. Втім компанії та ФОП, котрі зуміли адаптуватися і не отримують безпосередніх руйнівних ударів від наслідків війни, демонструють надзвичайну стійкість та антикрихкість", - розповідає Роман Корнилюк.

Виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків заспокоює: те, що ми зараз бачимо, це не скорочення економіки, бо вона скоротилася ще у 2022 році. Це значною мірою приведення юридичного статусу підприємств до фактичного стану справ.