Закриті школи і не тільки. Ізраїль ввів обмеження через загрозу удару Ірану
Ізраїль в очікуванні удару з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення.
Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Як оголосив Хагарі, в Ізраїлі вирішили заборонити будь-яку освітню діяльність по всій країні, а також обмежити масові зібрання до 1000 осіб. У деяких районах, наприклад поблизу кордону з Газою та Ліваном, уже діють суворіші обмеження.
Наразі більшість навчальних закладів Ізраїлю не працює через свято Песах, але, за словами речника армії, обмеження також стосуються шкільних екскурсій і таборів.
Обмеження будуть діяти по всьому Ізраїлю до 23:00 понеділка, 15 квітня.
Весь цей час, як наголосив Хагарі, протиповітряна оборона Ізраїлю буде "перебувати в готовності", а "десятки літаків будуть в небі".
Іран може ударити не по цивільних
Водночас ізраїльський 12-й канал повідомив, що, за даними ізраїльські служби безпеки, Іран намагатиметься ударити по військових, а не цивільних цілях.
Ввечері 13 квітня, як повідомляє Times of Israel, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху вирушив до військового штабу Армії оборони Ізраїлю для проведення консультацій з вищим військовим керівництвом щодо загрози з боку Ірану.
Водночас міністр оборони Йоав Галлант провів оцінку з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю та іншими посадовими особами оборони.
Загострення між Іраном та Ізраїлем
Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.
Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль зі свого боку попередив Іран, що у разі атаки з іранської території завдасть ударів у відповідь.
Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки і це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.
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