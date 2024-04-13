Закриті школи і не тільки. Ізраїль ввів обмеження через загрозу удару Ірану

Ізраїль в очікуванні удару з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення.

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Як оголосив Хагарі, в Ізраїлі вирішили заборонити будь-яку освітню діяльність по всій країні, а також обмежити масові зібрання до 1000 осіб. У деяких районах, наприклад поблизу кордону з Газою та Ліваном, уже діють суворіші обмеження.

Наразі більшість навчальних закладів Ізраїлю не працює через свято Песах, але, за словами речника армії, обмеження також стосуються шкільних екскурсій і таборів.

Обмеження будуть діяти по всьому Ізраїлю до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Весь цей час, як наголосив Хагарі, протиповітряна оборона Ізраїлю буде "перебувати в готовності", а "десятки літаків будуть в небі".

Іран може ударити не по цивільних

Водночас ізраїльський 12-й канал повідомив, що, за даними ізраїльські служби безпеки, Іран намагатиметься ударити по військових, а не цивільних цілях.

Ввечері 13 квітня, як повідомляє Times of Israel, ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху вирушив до військового штабу Армії оборони Ізраїлю для проведення консультацій з вищим військовим керівництвом щодо загрози з боку Ірану.