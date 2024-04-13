Закрытые школы и не только. Израиль ввел ограничения из-за угрозы удара Ирана
Израиль в ожидании удара со стороны Ирана вводит ряд ограничений по обеспечению безопасности населения.
Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Как объявил Хагари, в Израиле решили запретить какую-либо образовательную деятельность по всей стране, а также ограничить массовые собрания до 1000 человек. В некоторых районах, например вблизи границы с Газой и Ливаном, уже действуют более строгие ограничения.
Сейчас большинство учебных заведений Израиля не работает из-за праздника Песах, но, по словам спикера армии, ограничения также касаются школьных экскурсий и лагерей.
Ограничения будут действовать по всему Израилю до 23:00 в понедельник, 15 апреля.
Все это время, как отметил Хагари, противовоздушная оборона Израиля будет "находиться в готовности", а "десятки самолетов будут в небе".
Иран может ударить не по гражданским
В то же время израильский 12 канал сообщил, что, по данным израильские службы безопасности, Иран будет пытаться ударить по военным, а не гражданским целям.
Вечером 13 апреля, как сообщает Times of Israel, израильский премьер Биньямин Нетаньяху направился в военный штаб Армии обороны Израиля для проведения консультаций с высшим военным руководством по угрозе со стороны Ирана.
В то же время, министр обороны Йоав Галлант провел оценку с начальником штаба Армии обороны Израиля и другими должностными лицами обороны.
Обострение между Ираном и Израилем
Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.
Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке и это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.
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