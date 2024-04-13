Закрытые школы и не только. Израиль ввел ограничения из-за угрозы удара Ирана

Израиль в ожидании удара со стороны Ирана вводит ряд ограничений по обеспечению безопасности населения.

Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Как объявил Хагари, в Израиле решили запретить какую-либо образовательную деятельность по всей стране, а также ограничить массовые собрания до 1000 человек. В некоторых районах, например вблизи границы с Газой и Ливаном, уже действуют более строгие ограничения.

Сейчас большинство учебных заведений Израиля не работает из-за праздника Песах, но, по словам спикера армии, ограничения также касаются школьных экскурсий и лагерей.

Ограничения будут действовать по всему Израилю до 23:00 в понедельник, 15 апреля.

Все это время, как отметил Хагари, противовоздушная оборона Израиля будет "находиться в готовности", а "десятки самолетов будут в небе".

Иран может ударить не по гражданским

В то же время израильский 12 канал сообщил, что, по данным израильские службы безопасности, Иран будет пытаться ударить по военным, а не гражданским целям.

Вечером 13 апреля, как сообщает Times of Israel, израильский премьер Биньямин Нетаньяху направился в военный штаб Армии обороны Израиля для проведения консультаций с высшим военным руководством по угрозе со стороны Ирана.