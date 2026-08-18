Закрити питання. Чи завершить Рада гучне оновлення Кабміну призначенням Хмари в Міноборони

Євгеній Хмара вже завтра може офіційно очолити Міноборони після гучного оновлення Кабміну та місяця в статусі в.о.

Як Зеленський змінив очільника ключового відомства під час війни - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Призначення Хмари: Рада завтра планує призначити Євгенія Хмару на посаду міністра оборони після місяця його роботи в статусі виконувача обов'язків.

Рада завтра планує призначити Євгенія Хмару на посаду міністра оборони після місяця його роботи в статусі виконувача обов'язків. Причини відставки Федорова: Звільнення попереднього очільника Міноборони Михайла Федорова відбулося на тлі розбіжностей і конфлікту з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Звільнення попереднього очільника Міноборони Михайла Федорова відбулося на тлі розбіжностей і конфлікту з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Суспільний резонанс: Відставка Федорова спровокувала “картонні протести” під будівлею театру Франка з вимогами повернути колишнього міністра.

Відставка Федорова спровокувала “картонні протести” під будівлею театру Франка з вимогами повернути колишнього міністра. Кадрові рокіровки в Кабміні: Посаду нового прем'єра зайняв очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький, колишній очільник МВС Ігор Клименко став секретарем РНБО, а новим головкомом було призначено Михайла Драпатого.

Посаду нового прем'єра зайняв очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький, колишній очільник МВС Ігор Клименко став секретарем РНБО, а новим головкомом було призначено Михайла Драпатого. Статус міністра: Перед призначенням Євгеній Хмара, який раніше тимчасово очолював СБУ, має бути звільнений з військової служби, оскільки посада очільника Міноборони за законом є цивільною.

Оновлення Кабміну: як це було

В середині липня президент Володимир Зеленський раптово оголосив про намір оновити Кабмін. За кілька днів прем’єр Юлія Свириденко втратила посаду, а разом з нею у відставку пішов і весь уряд.

Інтрига довкола її наступника тривала недовго – невдовзі джерела РБК-Україна підтвердили, що новим прем'єром стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький. Але в центрі уваги дуже швидко опинився міністр оборони Михайло Федоров. Попри певні тертя між ним та деякими іншими людьми в президентському оточенні, чутки про його можливе звільнення все ж збурили політичні кулуари.

Зрештою, Зеленський підтвердив, що не перепризначатиме Федорова міністром. Однак за словами президента, той мав "залишитись в команді" та отримати нову посаду. Федоров, у свою чергу, від пропозицій нової роботи відмовився. Вже як екс-міністр він влаштував резонансну зустріч із журналістами, а під будівлею театра Франка у Києві (найбільш наближена відкрита локація до Офісу президента, - ред.) вже зібрався "картонний протест".

Поки Федоров ділився своїм баченням поточної ситуації, люди на площі Франка вимагали повернути його на посаду та звільнити головкома Олександра Сирського.

Саме конфлікт із Сирським, як запевняв президент, і став причиною звільнення Федорова. Вже екс-міністр на брифінгу підтвердив, що пропонував змінити головкома. А Сирський, у свою чергу, заявляв, що про жоден конфлікт не знає, а "його робота – війна".

Зрештою, після кількаденних консультацій Зеленський все ж змінив головкома на Михайла Драпатого. А от Федорова на посаду міністра оборони не повернув.

Хмара замість Федорова

Коли стало зрозуміло, що Федоров більше не буде міністром оборони, на його місце планували призначити тодішнього очільника МВС Ігоря Клименка. Однак він від цієї посади відмовився і згодом отримав крісло секретаря РНБО.

І поки парламент пішов на місячні канікули – що, до речі, також обурило мітингувальників на площі Франка – Зеленський обрав нову кандидатуру в Міноборони. Ним став Євгеній Хмара, який на той момент був тимчасовим очільником СБУ. Оскільки без Ради призначення міністра неможливе, Хмара знову став "тимчасовим головою", але вже в Міноборони.

На фоні триваючих "картонних протестів" Зеленський мав кілька зустрічей з Федоровим і пропонував йому інші посади, в уряді і не лише. Але Федоров від альтернатив кріслу міністра оборони публічно відмовився.

Хмара за крок до призначення

18 серпня Рада повернулася з канікул, а вже на 19 серпня було анонсовано голосування за призначення Хмари міністром оборони. Під вечір, Зеленський дійсно вніс відповідне подання.

Це рішення ухвалювалося непросто. За даними джерел РБК-Україна, в президентському оточенні була ідея взагалі поки не повертатися до кадрових питань, залишивши Хмару (а також очільника МЗС Андрія Сибігу) у статусі виконуючих обов'язки. Очевидне обґрунтування – щоб зайвий раз не привертати суспільну увагу до цієї теми, тим паче на фоні триваючих досі "картонкових протестів" і вимог все ж повернути Федорова на посаду.

Втім, зрештою, на Банковій вирішили нарешті формально закрити цю кадрову історію. Тим паче, що голоси за признечення Хмари в сесійній залі мають знайтись, прогнозують співрозмовники РБК-Україна в Раді.

За словами одного з депутатів від "Слуги народу" – з тієї причини, що "більше нема кого призначати".

"До того ж, незважаючи на те, що він служив у зовсім іншій структурі, за час у статусі "в.о." він намагається дуже швидко вникнути у справи міністерства. Хоча є й ті питання, з якими йому ще належить розбиратися", – уточнив співрозмовник.

За його словами, про Хмару загалом хороші відгуки як про фахівця та про людину.

"Його, можливо, одна з головних рис – порядність. Ні від кого із СБУ ніколи не звучало жодного поганого слова про нього", – зазначило джерело.

Повний склад команди Хмари поки невідомий, але співрозмовники у профільному комітеті Ради вважають, що кардинальних змін він робити не буде і частина людей залишиться з попередньої команди Михайла Федорова. Інші поінформовані джерела РБК-Україна раніше підтверджували цю інформацію.

Варто зазначити, що Хмара є військовим, тоді як очільник Міноборони, згідно з законодавством, має бути цивільною особою. За даними джерел РБК-Україна, вирішити це питання планували кількома способами. Перший – внести зміни до закону та дозволити військовому очолити відомство на час дії воєнного стану. Другий, на якому, зрештою, і зупинилися, – Хмара буде звільнений з військової служби.

Оновлено: Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, сьогодні на зустрічі із фракцією Хмара підтвердив звільнення з військової служби. Процес вже запущено і на момент голосування він вже буде цивільною особою.