Закрите метро, перебої зі світлом та багато жертв: ситуація у Києві через вибухи

"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об'єкти в центрі міста (у Шевченківському районі) та Солом'янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, продовжується", - написав він.

Мер звернувся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебуваєте в укриттях. "Для знаходження в укриттях візьміть теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів", - повідомив мер і додав, що центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

Закрите метро

Рух у метро Києва після ракетних ударів припинився, а станції почали працювати як укриття. Про поновлення роботи буде повідомлено додатково.

Удари по центру міста

На даний момент відомо про декілька ударів у центрі Києва. Зокрема, ракета потрапила у перехрестя бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської.

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Росіяни також атакували скляний міст на Володимирському узвозі. Проте міст вистояв.

скрін відео

Крім того, відомо про потрапляння біля офісної будівлі в районі залізничного вокзалу, одним із орендарів якого є компанія Samsung.

t.me/babel

За офіційною інформацією, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Києву загинули щонайменше 8 людей. Також відомо про 24 постраждалих.

Залізничний вокзал

Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу в Києві. Однак вокзал працює, висадка та посадка на потяги проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття.

Удари по критичній інфраструктурі

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що було кілька попадань до об'єктів критичної інфраструктури міста.

На Лівому березі та у Подільському районі Києва виникли проблеми зі світлом. Також мешканці Києва повідомляють про проблеми з мобільним зв'язком та Інтернетом.