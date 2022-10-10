Закрите метро, перебої зі світлом та багато жертв: ситуація у Києві через вибухи

Київ вранці 10 жовтня зазнав масованого ракетного обстрілу. Удари продовжуються, попри те, що сили ППО збивають більшість ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.
"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об'єкти в центрі міста (у Шевченківському районі) та Солом'янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, продовжується", - написав він.
Мер звернувся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебуваєте в укриттях. "Для знаходження в укриттях візьміть теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів", - повідомив мер і додав, що центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.
Рух у метро Києва після ракетних ударів припинився, а станції почали працювати як укриття. Про поновлення роботи буде повідомлено додатково.
На даний момент відомо про декілька ударів у центрі Києва. Зокрема, ракета потрапила у перехрестя бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської.
GettyImages
Росіяни також атакували скляний міст на Володимирському узвозі. Проте міст вистояв.
скрін відео
Крім того, відомо про потрапляння біля офісної будівлі в районі залізничного вокзалу, одним із орендарів якого є компанія Samsung.
За офіційною інформацією, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Києву загинули щонайменше 8 людей. Також відомо про 24 постраждалих.
Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу в Києві. Однак вокзал працює, висадка та посадка на потяги проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що було кілька попадань до об'єктів критичної інфраструктури міста.
На Лівому березі та у Подільському районі Києва виникли проблеми зі світлом. Також мешканці Києва повідомляють про проблеми з мобільним зв'язком та Інтернетом.
Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення. Росіяни випустили Україною 75 ракет, з яких 41 збили.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.