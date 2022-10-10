У Києві поновили рух метро на всіх лініях
У Києві понили рух метро на всіх лінях. Метро припиняло роботу після ранкового ракетного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено.Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота"", - написав він.
Кличко закликав мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану.
"Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто", - додав він.
Він також нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття.
Нагадаємо, Київ вранці 10 жовтня зазнав масованого ракетного обстрілу. Рух у метро Києва після ракетних ударів припинився, а станції почали працювати як укриття.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.