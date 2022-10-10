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У Києві поновили рух метро на всіх лініях

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 12:59
У Києві поновили рух метро на всіх лініях Фото: рух метро в Києві поновили 10 жовтня після обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві понили рух метро на всіх лінях. Метро припиняло роботу після ранкового ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено.Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота"", - написав він.

Кличко закликав мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану.

"Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто", - додав він.

Він також нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття.

Нагадаємо, Київ вранці 10 жовтня зазнав масованого ракетного обстрілу. Рух у метро Києва після ракетних ударів припинився, а станції почали працювати як укриття.

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Київ метро Обстріл
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