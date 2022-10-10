У Києві поновили рух метро на всіх лініях

Фото: рух метро в Києві поновили 10 жовтня після обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві понили рух метро на всіх лінях. Метро припиняло роботу після ранкового ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену наразі поновлено.Також відновив роботу пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота"", - написав він. Кличко закликав мешканців міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил воєнного стану. "Без гострої потреби не їдьте сьогодні в місто", - додав він. Він також нагадав, що підземні станції метро працюють і як укриття.