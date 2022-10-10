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У Києві вибухом пошкоджений залізничний вокзал, проте рух поїздів продовжується

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 10:35
У Києві вибухом пошкоджений залізничний вокзал, проте рух поїздів продовжується Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві 10 жовтня вибухом пошкоджено центральний залізничний вокзал. Рух поїздів продовжується, висадка та посадка на поїзди проводиться через підземні переходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" також попередила про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. "Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста. У Києві через масований ракетний обстріл повністю зупинили метро. Станції працюватимуть як укриття.

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