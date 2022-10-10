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Ракетний удар по Києву. Відомо про жертв та десятки постраждалих

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 10:05
Ракетний удар по Києву. Відомо про жертв та десятки постраждалих Фото: внаслідок удару по Києву загинули 8 осіб (t me tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Києву загинули щонайменше 8 осіб. Також відомо про 24 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Ростислава Смірнова у Facebook.

"Станом на 08:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано", - йдеться у повідомленні.

У Києві внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив 6 авто, ще 15 машин пошкоджені. До ліквідації наслідків залучили 30 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у Шевченківському районі столиці було чути вибухи. Пізніше влада повідомила про ракетний удар.

Детальніше про обстріл Києва можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Київ ракетный удар
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