Ракетний удар по Києву. Відомо про жертв та десятки постраждалих

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Києву загинули щонайменше 8 осіб. Також відомо про 24 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Ростислава Смірнова у Facebook.

"Станом на 08:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано", - йдеться у повідомленні. У Києві внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив 6 авто, ще 15 машин пошкоджені. До ліквідації наслідків залучили 30 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.