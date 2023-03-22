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Закрила лазівку. Чехія посилила заборону видачі віз росіянам та білорусам

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Чехія, Середа 22 березня 2023 21:47
Закрила лазівку. Чехія посилила заборону видачі віз росіянам та білорусам Фото: Чехія продовжила заборону видачі віз росіянам та білорусам (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Чехія продовжила заборону видачі віз росіянам та білорусам. Цього разу під обмеження потрапили навіть особи з декількома громадянствами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Чехії.

Відповідно до рішення, до березня 2024 року в країні діятиме заборона на надання віз громадянам Білорусі та РФ - включно з тими, що мають більше одного громадянства, за винятком гуманітарних випадків.

До того ж міністерство закордонних справ Чехії запропонувало розширити перелік випадків, коли дозволяється подання клопотань про дозволи на проживання для українців у Чехії до посольств в Україні.

Раніше такі випадки стосувались українців, які звертаються за дозволом на проживання для навчання і яким надано тимчасовий захист в іншій країні ЄС або які подали заяву на його отримання. Тепер йдеться і про випадки

  • возз'єднання сім'ї;
  • наукові дослідження.

А також заяви чеських емігрантів на постійне проживання і заяви на працевлаштування.

"МЗС планує в майбутньому розширити коло прийнятних заявок, але з огляду на розвиток ситуації з безпекою в Україні, наразі неможливо визначити терміни цього кроку", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, в вересні минулого року Чехія виступила проти видачі гуманітарних віз росіянам.

Раніше ми також писали, що росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи.

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