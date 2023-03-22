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Закрыла лазейку. Чехия ужесточила запрет выдачи виз россиянам и белорусам

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Чехия, Среда 22 марта 2023 21:47
Закрыла лазейку. Чехия ужесточила запрет выдачи виз россиянам и белорусам Фото: Чехия продлила запрет выдачи виз россиянам и белорусам (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Чехия продлила запрет выдачи виз россиянам и белорусам. В этот раз под ограничения попали даже лица с несколькими гражданствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии.

Согласно решению, до марта 2024 года в стране будет действовать запрет на предоставление виз гражданам Беларуси и РФ - включая имеющих более одного гражданства, за исключением гуманитарных случаев.

К тому же, министерство иностранных дел Чехии предложило расширить перечень случаев, когда разрешается представление ходатайств о разрешениях на проживание для украинцев в Чехии в посольства в Украине.

Ранее такие случаи касались украинцев, которые обращаются за разрешением на проживание для обучения и которым предоставлена временная защита в другой стране ЕС или подавших заявление на его получение. Теперь речь идет и о случаях

  • воссоединение семьи;
  • научные исследования.

А также заявления чешских эмигрантов на жительство и заявления на трудоустройство.

"МИД планирует в будущем расширить круг приемлемых заявок, но учитывая развитие ситуации с безопасностью в Украине, пока невозможно определить сроки этого шага", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в сентябре прошлого года Чехия выступила против выдачи гуманитарных виз россиянам.

Ранее мы также писали, что россиянам кардинально усложнили получение виз в Европу.

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