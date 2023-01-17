ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нездійсненні умови. Росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 16:12
Нездійсненні умови. Росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи Фото: Росіянам ускладнили видачу шенгенських віз (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Російським громадянам суттєво ускладнили видачу віз до європейських країн, незважаючи на те, що повна заборона в'їзду діє поки лише у 6 державах ЄС.

Консульства припинили видавати громадянам РФ візи терміном більше року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на АТОР.

Посилення умов в'їзду до країн ЄС та труднощі в оформленні шенгенських віз відзначають і в російському МЗС, і туроператори.

Повну заборону на в'їзд для російських туристів наразі запровадили 6 країн: Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Чехія та Естонія.

При цьому консульства інших держав все одно ставлять "візові бар'єри" – без формальної відмови у видачі віз росіянам висувають свідомо нездійсненні умови. Наприклад, оплату візових зборів через західні банки, страховий поліс іноземної компанії.

Також зведено до мінімуму оформлення багаторазових віз.

"Про мультишенген на 2 і 3 роки, і, тим більше, 5 років можна забути. Добре, якщо оформлять багаторазову візу на 6 місяців або рік. Зі слабкою візовою історією дадуть лише одноразову візу на час поїздки", – поділився представник одного з російських туроператорів.

Нездійсненні умови. Росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи

Фото: Росіянам ускладнили отримання віз у ЄС (колаж РБК-Україна)

Туристам, які раніше часто відвідували європейські країни, можуть видати візу меншим терміном дії, ніж вони звикли чи просять.

У 2023 році нових візових правил для росіян поки не запровадили. Найжорсткіші вимоги діють у Німеччині: там просять пред'явити рахунок у банку, який працює на території ЄС та страховку європейської страхової компанії. Аналогічні вимоги – у Словенії та Мальти.

Довгострокові візи росіянам на 6 місяців і рік найлегше видають Франція та Італія. Під туристичні подорожі приймають документи на візи Австрія, Греція, Хорватія, Іспанія, Греція, Угорщина, Словенія, Швейцарія.

Нагадаємо, ми писали, до яких країн все ще їздять росіяни після ізоляції в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії Візовий режим
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору