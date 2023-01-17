Нездійсненні умови. Росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи

Російським громадянам суттєво ускладнили видачу віз до європейських країн, незважаючи на те, що повна заборона в'їзду діє поки лише у 6 державах ЄС.

Консульства припинили видавати громадянам РФ візи терміном більше року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на АТОР.

Посилення умов в'їзду до країн ЄС та труднощі в оформленні шенгенських віз відзначають і в російському МЗС, і туроператори.

Повну заборону на в'їзд для російських туристів наразі запровадили 6 країн: Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Чехія та Естонія.

При цьому консульства інших держав все одно ставлять "візові бар'єри" – без формальної відмови у видачі віз росіянам висувають свідомо нездійсненні умови. Наприклад, оплату візових зборів через західні банки, страховий поліс іноземної компанії.

Також зведено до мінімуму оформлення багаторазових віз.

"Про мультишенген на 2 і 3 роки, і, тим більше, 5 років можна забути. Добре, якщо оформлять багаторазову візу на 6 місяців або рік. Зі слабкою візовою історією дадуть лише одноразову візу на час поїздки", – поділився представник одного з російських туроператорів.

Фото: Росіянам ускладнили отримання віз у ЄС (колаж РБК-Україна)

Туристам, які раніше часто відвідували європейські країни, можуть видати візу меншим терміном дії, ніж вони звикли чи просять.

У 2023 році нових візових правил для росіян поки не запровадили. Найжорсткіші вимоги діють у Німеччині: там просять пред'явити рахунок у банку, який працює на території ЄС та страховку європейської страхової компанії. Аналогічні вимоги – у Словенії та Мальти.

Довгострокові візи росіянам на 6 місяців і рік найлегше видають Франція та Італія. Під туристичні подорожі приймають документи на візи Австрія, Греція, Хорватія, Іспанія, Греція, Угорщина, Словенія, Швейцарія.

Нагадаємо, ми писали, до яких країн все ще їздять росіяни після ізоляції в Європі.