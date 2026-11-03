Закордонні активи підсанкційної компанії "Лукойл" купує мільярдер зі США, - Reuters

Закордонні активи "Лукойл" продають

Протягом кількох тижнів відбудеться обмін цінними паперами для придбання закордонних активів компанії "Лукойл", повідомили виданню чотири джерела, близькі до процесу продажу.

Банк, що діє від імені консорціуму, придбав у західних інвестиційних фондів заморожені цінні папери "Лукойлу" на мільярди доларів. Їх обміняють на іноземні активи компанії, повідомили троє джерел.

Скільки коштуватиме

Початково портфель продажів оцінювався у 22 мільярди доларів. Закордонні активи "Лукойлу" включають:

нафтові родовища,

НПЗ та АЗС в Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Вартість портфеля знизилася, оскільки деякі активи припинили роботу, повідомили двоє людей.

Угода також стане перевіркою того, чи можуть західні санкції змусити велику російську компанію позбутися міжнародних активів.

Хто купує

До консорціуму входять:

Тодд Боелі, бізнесмен з Маямі, який володіє частками в спортивних командах Лос-Анджелеса "Доджерс" та "Лейкерс",

інвестори з Еміратів International Holding Company (IHC) та Al Hail Holding,

Сирійсько-катарські брати Аль-Хаят і американська Міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC) також підтримують заявку.

Деталі угоди

За словами джерел, план передбачає безготівкову угоду, в рамках якої заморожені цінні папери "Лукойлу", що належать західним інвесторам, включно з Capital Group, будуть обміняні на міжнародні активи "Лукойлу".

Банк, що діяв від імені консорціуму, придбав цінні папери компанії приблизно у 10 американських та британських інвестиційних фондів, а також у депозитарних банків США, які зберігали їх від імені роздрібних інвесторів, повідомили двоє джерел.

Акції оцінювалися в 30 центів за долар, сказали двоє інших осіб, що є суттєвою знижкою через санкції.

Як продавали

Процес продажу розпочався після санкцій США щодо компанії в жовтні 2025 року. У лютому агентство Reuters повідомило, що США уповільнили продаж частково для того, щоб чинити тиск на Росію в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Раніше понад десяток компаній подавали заявки на придбання активів "Лукойлу":

нафтові гіганти Exxon Mobil та Chevron,

американська приватна інвестиційна група Carlyle,

ексвласник Pornhub Бернд Бергмайр .

Боелі повязаний з Трампом

Раніше The New York Times писала, що консорціум, що прагне укласти угоду, включає американського інвестора Тодда Боелі. Цей мільярдер зі США пожертвував 2 мільйони доларів на політичні справи президента Дональда Трампа.

За словами трьох джерел, знайомих із ходом зустрічі, російський диктатор Володимир Путін порушив питання про угоду під час зустрічі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі 5 вересня.

За словами одного з джерел, Путін запропонував укласти її, щоб показати росіянам, що вони можуть вести бізнес зі США.

У Москві рішення щодо угоди вважається рішенням саме Путіна, хоча технічно "Лукойл" є приватною компанією.

Трамп також просуває обіцянку ділових угод з Росією з початку минулого року. Ця угода знову привертає увагу до криптовалютної компанії Трампа World Liberty Financial, співзасновником якої є Віткофф. Один з інвесторів угоди з Лукойлом є співвласником World Liberty.