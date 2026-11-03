Зарубежные активы "Лукойл" продают

В течение нескольких недель состоится обмен ценными бумагами для приобретения зарубежных активов компании "Лукойл", сообщили четыре источника, близкие к процессу продажи.

Банк, действующий от имени консорциума, приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги "Лукойла" на миллиарды долларов. Их обменяют на иностранные активы компании, сообщили три источника.

Сколько будет стоить

Первоначально портфель продаж оценивался в 22 миллиарда долларов. Зарубежные активы "Лукойла" включают:

нефтяные месторождения,

НПЗ и АЗС в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

Стоимость портфеля снизилась, поскольку некоторые активы прекратили работу, сообщили два человека.

Соглашение также станет проверкой того, могут ли западные санкции вынудить крупную российскую компанию избавиться от международных активов.

Кто покупает

В консорциум входят:

Тодд Боэли, бизнесмен из Майами, владеющий долями в спортивных командах Лос-Анджелеса "Доджерс" и "Лейкерс",

инвесторы из Эмиратов International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding,

Сирийско-катарские братья Аль-Хаят и американская Международная корпорация по финансированию развития (DFC) также поддерживают заявку.

Детали сделки

По словам источников, план предусматривает безналичное соглашение, в рамках которого замороженные ценные бумаги "Лукойла", принадлежащие западным инвесторам, включая Capital Group, будут обменены на международные активы "Лукойла".

Действовавший от имени консорциума банк приобрел ценные бумаги компании примерно у 10 американских и британских инвестиционных фондов, а также у депозитарных банков США, которые хранили их от имени розничных инвесторов, сообщили два источника.

Акции оценивались в 30 центов за доллар, сказали двое других лиц, что является существенной скидкой из-за санкций.

Как продавали

Процесс продаж начался после санкций США в отношении компании в октябре 2025 года. В феврале агентство Reuters сообщило, что США замедлили продажу частично для того, чтобы оказывать давление на Россию в переговорах по прекращению войны в Украине.

Ранее более десятка компаний подавали заявки на приобретение активов "Лукойла":

нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron,

американская частная инвестиционная группа Carlyle,

экс-владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

Боэли связан с Трампом

Ранее The New York Times писала, что стремящийся заключить сделку консорциум включает американского инвестора Тодда Боэли. Этот миллиардер из США пожертвовал 2 миллиона долларов на политические дела президента Дональда Трампа.

По словам трех источников, знакомых с ходом встречи, российский диктатор Владимир Путин поднял вопрос о соглашении во время встречи со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября.

По словам одного из источников, Путин предложил заключить его, чтобы показать россиянам, что они могут вести бизнес с США.

В Москве решение по соглашению считается решением именно Путина, хотя технически "Лукойл" является частной компанией.

Трамп также продвигает обещание деловых соглашений с Россией с начала прошлого года. Это соглашение снова привлекает внимание к криптовалютной компании Трампа World Liberty Financial, соучредителем которой является Виткофф. Один из инвесторов соглашения с Лукойлом является совладельцем World Liberty.