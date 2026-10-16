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США продовжили дозвіл на операції із заправками російського "Лукойлу"

02:00 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
США продовжили дозвіл на операції із заправками російського "Лукойлу" Фото: автозаправка "Лукойлу" (Getty Images)
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Міністерство фінансів США продовжило до 24 квітня 2027 року дію генеральних ліцензій, які дозволяють проводити операції із закордонними автозаправними станціями російського "Лукойлу" та низкою дочірніх компаній у Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Дозвіл поширюється на операції з мережею АЗС "Лукойлу" за межами Росії, а також із болгарськими структурами компанії.

Серед них - Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria і Lukoil Bulgaria Bunker.

Попередня ліцензія, що дозволяла проводити операції із закордонними автозаправними станціями компанії, діяла до 29 жовтня 2026 року.

Санкції США проти "Лукойлу"

США ввели санкції проти "Лукойлу" 22 жовтня 2025 року. Після цього російська компанія виставила свій закордонний бізнес на продаж.

Для проведення угоди Управління контролю за іноземними активами видало окрему ліцензію, дія якої згодом неодноразово продовжувалася.

У квітні 2026 року американська влада вже продовжувала дію винятків із санкцій щодо "Лукойлу".

Минулого разу термін дозволу встановили до 22 жовтня 2026 року.

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