США продовжили дозвіл на операції із заправками російського "Лукойлу"

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Міністерство фінансів США продовжило до 24 квітня 2027 року дію генеральних ліцензій, які дозволяють проводити операції із закордонними автозаправними станціями російського "Лукойлу" та низкою дочірніх компаній у Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Дозвіл поширюється на операції з мережею АЗС "Лукойлу" за межами Росії, а також із болгарськими структурами компанії. Серед них - Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria і Lukoil Bulgaria Bunker. Попередня ліцензія, що дозволяла проводити операції із закордонними автозаправними станціями компанії, діяла до 29 жовтня 2026 року.