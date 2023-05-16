Закопали родину з дитиною. У Чернігові судитимуть банду вбивць

Прокуратура оголосила підозру трьом мешканцям Чернігова у вбивстві сім’ї з Києва.
Про це пише РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом місцевим мешканцям в умисному вбивстві, за попередньою змовою групою осіб (п. 1, 2, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - сказано в повідомленні.
Як з'ясувало слідство, підозрювані розстріляли автівку сім'ї з Києва, яка вирушила в Чернігівську область для купівлі автомобіля. Вони також заволоділи майном потерпілих.
"Щоб приховати сліди злочину, вони підпалили транспортний засіб та закопали тіла загиблого подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік від місця його вчинення", - розповіли в прокуратурі.
Правоохронці наразі їх затримано. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що співробітник російської ФСБ під час окупації Херсонської області наказував затримувати та катувати мирних жителів. Йому оголосили підозру.
Також раніше ми писали, що Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського військового, який застрелив жительку Ізюму.
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