Наказував катувати українців. Агенту ФСБ оголосили підозру

Співробітник російської ФСБ під час окупації Херсонської області наказував затримувати та катувати мирних жителів. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даним слідства, агент ФСБ з іншими російськими військовими, перебуваючи на окупованій території Херсонської області, керував утвердженням незаконної влади.

Він особисто віддавав накази затримувати та ув'язнювати мирне населення. Жителів Херсонської області силою вивозили до захопленої окупантами будівлі поліції, де їх катувати та утримували.

Так, у червні 2022 року за вказівкою співробітника ФСБ окупанти проникли на дачу місцевого чоловіка, де той проживав з сім'єю. У будинку провели обшук, а після погроз вбити рідних українця затримали.

Потерпілого помістили до захопленої будівлі, де утримували в нелюдських умовах, допитували, систематично били та катували струмом, аби схилити до співпраці. У таких умовах чоловік перебував 10 діб.

За жорстоке поводження з цивільним населенням співробітнику ФСБ оголосили підозру (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ). Також йому повідомили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 ККУ).

Фото: співробітнику ФСБ оголосили підозру

за катування жителів Херсонської області (gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше депутат Держдуми РФ отримав підозру за те, що наказував стріляти по українських позиціях в Луганській області.

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