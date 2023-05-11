Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, на 2 червня 2022 року у окупованому місті Ізюм жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, бо у цьому місці був WI-FI. Українка хотіла зателефонувати брату з Івано-Франківської області. В цей момент зі штабу вийшов російський військовий та вистрілив жінці прямо у груди. Від пострілу потерпіла померла.

"Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством ", - сказано в повідомленні.

Фото: в Україні судитимуть росіянина, який застрелив жительку Ізюма (t.me/pgo_gov_ua)