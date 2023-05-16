Закопали семью с ребенком. В Чернигове будут судить банду убийц

"При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем местным жителям в умышленном убийстве, по предварительному сговору группой лиц (п. 1, 2, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, подозреваемые расстреляли машину семьи из Киева, которая отправилась в Черниговскую область для покупки автомобиля. Они также завладели имуществом потерпевших.

"Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли транспортное средство и зарыли тела погибших супругов и их 4-летнего сына неподалеку от места его совершения", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители пока они задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.