Законы о "евробляхах" усложнят приобретение неэкологичных авто, - нардеп

Фото: Ирина Луценко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Автомобили, которые являются неэкологичными, предлагается обложить налогами

Законопроекты о налогообложении автомобилей с иностранной регистрацией будут стимулировать граждан Украины покупать автомобили, которые будут отвечать нормам Евросоюза. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, по ее словам, законы о "евробляхах" усложнят приобретение неэкологичных автомобилей.

"Должны быть нагрузки в виде оплаты на тот транспорт, который не соответствует европейским, экологическим нормам. Все это в законопроекте урегулировано", - добавила она.

По словам Луценко, в Раде есть голоса для поддержки законопроектов о налогообложении авто. Она подчеркнула, что законы будут предусматривать снижение налогового давления на граждан, которые желают приобрести автомобиль.

"Я думаю, что будет положительное голосование... Позиция Нины Южаниной (главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики - ред.) будет для нас ориентиром. Не может такого быть, чтобы часть страны не облагается налогами и ездит на транспорте, а часть платит все пошлины и налоги. Страна не может быть разделена по платежам. Подход один: платить должны все", - заявила Луценко.

Напомним, в четверг, 8 ноября, Верховная рада Украины начала рассмотрение законопроектов о растаможке автомобилей на "евробляхах". В парламенте зарегистрировано два законопроекта о растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Первым рассматривают законопроект №8487.

Отметим, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией второй день подряд протестуют у здания Верховной рады. Движение транспорта по улице Грушевского затруднено, но не заблокировано. В то же время полиция усилила охрану по периметру здания парламента.