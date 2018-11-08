Закони про "євробляхи" ускладнять придбання неекологічних авто, - нардеп

Фото: Ірина Луценко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Автомобілі, які є неекологічними, пропонується обкласти податками

Законопроекти про оподаткування автомобілів з іноземною реєстрацією стимулюватимуть громадян України купувати автомобілі, які відповідатимуть нормам Євросоюзу. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, за її словами, закони про "євробляхи" ускладнять придбання неекологічних автомобілів.

"Повинно бути навантаження у вигляді оплати на той транспорт, який не відповідає європейським, екологічним нормам. Все це в законопроекті врегулювано", - додала вона.

За словами Луценко, в Раді є голоси для підтримки законопроектів про оподаткування авто. Вона наголосила, що закони передбачатимуть зниження податкового тиску на громадян, які бажають придбати автомобіль.

"Я думаю, що буде позитивне голосування… Позиція Ніни Южаніної (голови комітету з питань податкової та митної політики, - ред.) буде для нас орієнтиром. Не може такого бути, щоб частина країни не оподатковується і їздить на транспорті, а частина сплачує всі мита і податки. Країна не може бути розділена по платежах. Підхід один: платити мають всі", - заявила Луценко.

Нагадаємо, у четвер, 8 листопада, Верховна рада України розпочала розгляд законопроектів про розмитнення автомобілів на "євробляхах". У парламенті зареєстровано два законопроекти про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Першим розглядають законопроект №8487.

Зазначимо, власники автомобілів із іноземною реєстрацією другий день поспіль протестують біля будівлі Верховної ради. Рух транспорту по вулиці Грушевського ускладнений, але не заблокований. Водночас поліція посилила охорону по периметру будівлі парламенту.