Рада почала розгляд законів про "євробляхи"

Фото: акція власників "євроблях" під Радою (РБК-Україна)

Законопроект №8487 про розмитнення автомобілів розглядають першим

Верховна рада України розпочала розгляд законопроектів про розмитнення автомобілів на "євробляхах". Про це оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього у парламенті зареєстровано два законопроекти про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Першим розглядають законопроект №8487.

"Ми перейшли до розгляду законопроект №8487. Запрошую до виступу Ніну Петрівну з місця", - зазначив Парубій.

Підкреслимо, даний закон передбачає нову формулу оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів.

Додамо, сьогодні Рада також розгляне зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових автомобілів, а також зміни до Митного кодексу та інші законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів до України.

Нагадаємо, у четвер, 8 листопада, власники автомобілів із іноземною реєстрацією другий день поспіль протестують біля будівлі Верховної ради. Рух транспорту по вулиці Грушевського ускладнений, але не заблокований. Водночас поліція посилила охорону по периметру будівлі парламенту.