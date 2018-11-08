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Рада почала розгляд законів про "євробляхи"

Новини » Політика    08.11.2018 - 13:00
Фото: акція власників "євроблях" під Радою (РБК-Україна)
Фото: акція власників "євроблях" під Радою (РБК-Україна)

Законопроект №8487 про розмитнення автомобілів розглядають першим

Верховна рада України розпочала розгляд законопроектів про розмитнення автомобілів на "євробляхах". Про це оголосив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього у парламенті зареєстровано два законопроекти про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Першим розглядають законопроект №8487.

"Ми перейшли до розгляду законопроект №8487. Запрошую до виступу Ніну Петрівну з місця", - зазначив Парубій.

Підкреслимо, даний закон передбачає нову формулу оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів.

Додамо, сьогодні Рада також розгляне зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових автомобілів, а також зміни до Митного кодексу та інші законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів до України.

Нагадаємо, у четвер, 8 листопада, власники автомобілів із іноземною реєстрацією другий день поспіль протестують біля будівлі Верховної ради. Рух транспорту по вулиці Грушевського ускладнений, але не заблокований. Водночас поліція посилила охорону по периметру будівлі парламенту.

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