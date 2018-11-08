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Власники "євроблях" продовжують протестувати біля Верховної ради

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 11:59
Фото: протест власників "євроблях" (РБК-Україна)
Фото: протест власників "євроблях" (РБК-Україна)

Всю ніч активісти провели на вулиці Грушевського

Власники автомобілів із іноземною реєстрацією другий день поспіль протестують біля будівлі Верховної ради. Водії вимагають спростити та здешевити ввезення автомобілів з-за кордону, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами учасників акції, всю ніч активісти "Автоєвросили" провели на вулиці Грушевського. Вона минула тихо та без провокацій.

Протестувальники планують продовжити акцію і у четвер, 8 листопада. На дорозі біля парламенту припарковано сотні автомобілей. Також мітингарі встановили намети. 

Рух транспорту по вулиці Грушевського ускладнений, але не заблокований. Водночас поліція посилила охорону по периметру будівлі парламенту.

Активісти вимагають переглянути формулу розрахунку акцизу у законопроектах №8487, №8488 про розмитнені авто, зокрема не враховувати вік автомобіля.

Нагадаємо, Верховна рада України на пленарному засіданні 8 листопада розгляне законопроекти про "евробляхи". Нардепи розглянуть зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових автомобілів, а також зміни до Митного кодексу та інші законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів до України.

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