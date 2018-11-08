Рада сьогодні розгляне законопроекти про "евробляхи"

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Також до порядку денного можуть включити проект про оподаткування посилок

Верховна рада України на пленарному засіданні 8 листопада розгляне законопроекти про "евробляхи" (авто на іноземній реєстрації, - ред.). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Повідомляється, що нардепи розглянуть зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових автомобілів, а також зміни до Митного кодексу та інші законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів до України.

Крім того, парламент може включити в порядок денний законопроект, яким пропонується знизити поріг безмитних посилок до 100 євро вже в 2019 році, а також схвалити перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Також нардепи планують внести зміни в законодавчі акти щодо реєстрації шлюбу жителів окупованих територій.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що парламент не зможе виконати всі вимоги власників авто на єврономерах. В профільному комітеті зазначають, що в законопроектах неможливо змінити коефіцієнти по об'єму двигуна та віку автомобіля.

Зазначимо, з початку року в Україну ввезли півмільйона автомобілів на єврономерах.