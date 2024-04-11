UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З законопроекту про мобілізацію остаточно виключили демобілізацію військових

Фото: з законопроекту про мобілізацію виключили демобілізацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Демобілізацію військових виключили з законопроєкту про мобілізацію. Верховна рада підтримала відповідну правку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Йдеться про правку 227, яка виключає з документу можливість демобілізації військових через 36 місяців служби.

Рішення підтримали 227 народних депутатів. "Проти" проголосував 21 парламентар, ще 15 - утрималися, 82- не голосували.

t.me/yzheleznyak

Демобілізація військових

Нагадаємо, раніше Комітет ВРУ із питань нацбезпеки, оборони та розвідки прибрав із законопроекту про мобілізацію норму про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби. Це пропонувалося робити за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Пізніше у Міноборони зазначили, що для демобілізації військових розроблять окремий законопроект.

При цьому зазначимо, в Україні вже почалася демобілізація строковиків. Їх звільнять у запас у квітні-травні цього року. Як зазначали у Генштабі, загалом у запас планують звільнити 7 тисяч осіб.

 

Законопроект про мобілізацію

Сьогодні, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки.

Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДемобілізаціяВерховна радаМобілізація в Україні