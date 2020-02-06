Законопроектом о рынке земли власть хочет закрыть "дыры" в бюджете, - Сюмар

Фото: "Европейская солидарность" (пресс-служба)

"Европейская солидарность" не будет голосовать за законопроект о рынке земли

Законопроект о продаже рынка земель, за который сегодня, 6 февраля, в Верховной Раде планируется голосование, не имеет ничего общего с эффективным рынком земли, он не защищает ни селян, ни сами земли, ни государственные интересы. Главная его цель - быстро распродать 8 миллионов государственных земель и закрыть "дыру" в государственном бюджете, которая возникла из-за бездарной экономической политики правительства. Об этом в комментариях журналистам заявила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, передает РБК-Украина.

"Наша фракция подготовила пакет поправок. Это 37 поправок которые имели целью внедрения системных изменений – защита интересов крестьян, защиту земли и создание агрорынка. Зато ни одна наша поправка не была учтена", - сообщила Сюмар.

Сюмар подчеркнула, что фракция намерена системно отстаивать каждую свою правку и позицию относительно законопроекта.

"Этот законопроект на самом деле не прописан под рынок земли. Он прописан под то, как за бесценок скупить земли государственного значения. В стране сегодня есть 8 миллионов гектаров государственных земель. Комитет отказался даже написать минимальную цену, по которой может быть продан гектар государственной земли. Система аукционов и как они будут происходить, не прописаны в этом законе. Земельный банк, который бы давал возможность крестьянам взять кредит под собственные паи для того, чтобы докупить например земли государственного значения и строить фермерские хозяйства, в этом законе не прописано. Там нет ни слова о государственный земельный банк.То есть интересы крестьян категорически не защищенными. Нет ни минимальной цены земли для покупки и для продажи, так же нет защиты их интересов в виде земельного банка", - добавила Сюмар.

Политик убедила, что это латиноамериканская модель, которая не имеет ничего общего с европейским рынком земли.

"Она не имеет ничего общего ни с польской, ни с французской эффективными моделями землевладения. Польская модель внедрялась 10 лет и на самом деле является успешной. А мы видим такой огромный спешка, который имеет целью одно - закрыть дыры в бюджете, которые сегодня возникают из-за недополучения от таможни и других платежей в бюджет Украины. Поэтому нужно очень быстро получить деньги от продажи земли", - убеждена Сюмар.

Как писало РБК-Украина, за закон о рынке земли будут голосовать не все представители фракции "Слуга народа".