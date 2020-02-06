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Законопроектом про ринок землі влада хоче залатати "дірки" в бюджеті, - Сюмар

Новини » Політика     06.02.2020 - 12:09
Законопроектом про ринок землі влада хоче залатати "дірки" в бюджеті, - Сюмар
Фото: "Європейська солідарність" (прес-служба)

"Європейська солідарність" не голосуватиме за законопроект про ринок землі

Законопроект про продаж ринку земель, за який сьогодні, 6 лютого, у Верховній Раді планується голосування, не має нічого спільного з ефективним ринком землі, він не захищає ні селян, ні самі землі, ні державні інтереси. Головна його мета - швидко розпродати 8 мільйонів державних земель і закрити діру у державному бюджеті, яка виникла через недолугу економічну політику уряду. Про це в коментарях журналістам заявила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, передає РБК-Україна.

"Наша фракція підготувала пакет поправок. Це 37 поправок які мали на меті впровадження системних змін – захист інтересів селян, захист землі і створення агроринку. Натомість жодна наша поправка не була врахована", - повідомила Сюмар.

Сюмар підкреслила, що фракція має намір системно відстоювати кожну свою правку і позицію щодо законопроекту.

"Цей законопроект насправді не прописаний під ринок землі. Він прописаний під те, як за безцінь скупити землі державного значення. В країні сьогодні є 8 мільйонів гектарів державних земель. Комітет відмовився навіть написати мінімальну ціну, за якою може бути проданий гектар такої державної землі. Система аукціонів і як вони будуть відбуватися, не прописані в цьому законі. Земельний банк, який би давав можливість селянам взяти кредит під власні паї для того, щоб докупити наприклад землі державного значення і будувати фермерські господарства, в цьому законі не прописано. Там немає ні слова про державний земельний банк.Тобто інтереси селян є категорично не захищеними. Немає ні мінімальної ціни землі для покупки і для продажу, так само немає захисту їхніх інтересів у вигляді земельного банку", - додала Сюмар.

Політик переконала, що це латиноамериканська модель, яка не має нічого спільного із європейським ринком землі.

"Вона не має нічого спільного ні з польською, ні з французькою ефективними моделями землевласності. Польська модель впроваджувалась 10 років і насправді є успішною. А ми бачимо такий величезний поспіх, який має на меті одне - закрити дірки в бюджеті, які сьогодні виникають через недоотримання від митниці та інших платежів до бюджету України. Тому треба дуже швидко дістати гроші від продажу землі", - переконана Сюмар.

Як писало РБК-Україна, за закон про ринок землі будуть голосувати не всі представники фракції "Слуга народу".

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